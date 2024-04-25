У Путина есть причины нервничать Альфред Кох

25.04.2024, 11:24

3,074

Альфред Кох

Совпали два громких события.

Прошли два года и шестьдесят один день войны. На фронте за прошедшие сутки ничего сверхъестественного не случилось. Россияне рвутся на запад на покровском направлении и вытянулись в очень аппетитную кишку.

Не сегодня завтра ВСУ ее перережут у самого основания и большая группировка путинских «чудо-богатырей» окажутся в плену у «укронацистов», которые, естественно, сварят из них борщ. «Укронацисты» - они такие… Они из чего хочешь могут борщ сварить. А уж из «чудо-богатырей» - и подавно…

Вчера британский премьер Риши Сунак объявил о выделении дополнительной помощи Украине на сумму 500 млн. фунтов. Там много всего хорошего, в том числе - новая партия дальнобойных крылатых ракет Storm Swadow.

Сегодня Байден подписал принятый накануне Сенатом закон о помощи Украине и уже поехали на фронт 155 мм снаряды, ракеты для HIMARS, и всякие другие ништяки в размере 1 млрд. долларов.

А в западных газетах пишут, что дальнобойные ракеты ATACMS были секретно поставлены Украине еще раньше, в марте. И ими уже был обстрелян аэродром в Джанкое. Помните там был знатный пожар некоторое время назад? Так вот это они и есть. И еще пишут, что их скоро будет много, очень много. И что Путин это уже знает и сильно нервничает.

Путин так нервничает, что даже арестовал священную корову Шойгу - его доблестного зама Тимура Иванова. Причем есть информация, что не только за воровство (Путин своих за это не наказывает), а все значительно серьезнее: «за измену родинке». (Под «родинкой» у них понимается только Путин).

Я уже прочитал массу версий на эту тему и вот вам еще одна (моя):

Путин, некоторое время назад (например, в октябре), собрал всех своих силовиков и дипломатов и спросил у них: сколько мы можем мариновать вопрос с американской помощью? У нас же есть прикормленные сенаторы, конгрессмены, журналисты, чиновники в администрации Байдена, верно? Наконец кого-то мы можем просто убедить, кого-то - запугать. Кто-то и сам не хочет оказывать помощь Украине…

Его доблестные разведчики и дипломаты ему ответили: не вели казнить, вели слово молвить, надежа-государь: но максимум - до апреля. Потом, все равно, сколько не старайся, помощь проголосуют. Вообще остановить - без шансов.

Путин посмотрел на Шойгу с Ивановым и спросил: поняли? Вот смотрите (Бортников - покажи): это материал на вас: сколько где, когда и т.д. вы украли. А это материалы наружного наблюдения за вашими женами. А это ваши - переговоры с людьми Буданова, а это - с нашими «коллегами» из Лэнгли…

Что вы говорите? Все врут? Вполне возможно. Я знаю, что вам многие завидуют. Но вот вам мой совет: вы должны принести мне победу до конца апреля. Или, как минимум - решающий стратегический успех, который не оставит ни у кого сомнений в том, что войны будет нами выиграна.

В вашем распоряжении полгода и все ресурсы, которыми мы сейчас располагаем. Действуйте без жалости. Бомбите города, энергетическую инфраструктуру, уничтожайте мирное население, бросайте КАБы сколько хотите и куда хотите. Солдат - не жалейте. Короче, вывернитесь на изнанку, а к апрелю я жду победы.

Нет - тогда пеняйте на себя. Я приму решение о том, что все, что здесь, в этих папках написано - правда. Я достаточно ясно выразился?

Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий! Будет сделано!

И вот - результат. Нихуа. Поэтому - арест. Вы засмеетесь, замахаете на меня руками, скажете, что я фантазер? Может и так… Но тогда объясните мне: почему арест совпал с принятием закона о помощи Украине в Конгрессе США? Как говорит в таких случаях один известный журналист: «Совпадение? Не думаю!» Вот и я не думаю!

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»