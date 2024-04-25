Индия шокирована провалом российского оружия в Украине 7 25.04.2024, 11:50

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Фото: Dibyangshu Sarkar/AFP via Getty Images

И массово отказывается от него.

Индия — крупнейший в мире импортер оружия — резко сокращает зависимость от российских вооружений и вряд ли будет делать новые закупки у России.

Выделив 100 миллиардов долларов на будущие закупки, она теперь оставляет потенциальную возможность для западных производителей оружия.

Об этом пишет издание Politico, по словам журналистов которого, Индия потрясена и шокирована низким уровнем российского оружия.

Война в Украине показала, что распиаренные российские образцы оружия являются старым советским металлоломом, который полностью проигрывает западным технологиям.

По словам Свасти Рао из Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара, Индия с удивлением наблюдала за характеристиками некоторых образцов российской техники.

«Как получилось, что «Патриоты» сбили ракеты «Кинжал», о которых говорили как о непобедимых? Почему российские корабли становятся такими легкими мишенями для страны, у которой нет Военно-Морского флота? Ее самолеты-шпионы, такие как «А-50», и истребители, такие как «Сухой», были успешно сбиты», — сказал Рао в интервью Politico.

Еще до конфликта в Украине Индия считала качество некоторых российских импортных товаров, таких как истребители «МиГ-29К», не соответствующим стандартам, а эффективность российской техники на поле боя в Украине стала для нее шоком.

И, по мнению индийских экспертов, конфликт в Украине ускорит этот спад. Россия больше не рассматривается для крупных будущих закупок, говорят чиновники Индии. Бывший советник Министерства обороны Индии Амит Коушиш заявил, что Москва больше «не в состоянии» удовлетворить потребности Индии.

За последние два десятилетия Индия потратила 60 миллиардов долларов на покупку оружия в России, но, согласно последнему докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, импорт неуклонно снижается: с 76% в 2009-2013 годах до 36% за последние 5 лет.

Это первый пятилетний период с 1960-х годов, когда российский оборонный экспорт «составлял менее половины индийского импорта оружия».