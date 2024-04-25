Российские солдаты начали резонансную охоту на своих 25.04.2024, 12:36

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Причем не только на фронте.

В апреле 2024 года военнослужащие российских оккупационных войск уже засветились в нескольких «инцидентах», которые вызвали большой резонанс у их соотечественников.

Причем «поле боя» оказалось не только на подконтрольной агрессору части Украины, но и в глубоком тылу РФ, пишет OBOZ.UA.

Поглумились от души

Феерический френдли-файер произошел на линии боестолкновения на Донбассе. Российские оккупанты заявили, что во время штурма населенного пункта Очеретино они убили нескольких «предателей» из Русского добровольческого корпуса (РДК), состоящего из граждан РФ, воюющих на стороне Украины.

Видео, где убитых называют «русскими наемниками», опубликовал Telegram-канал одиозного пропагандиста Владимира Соловьева.

«Два дня слабоумные макаки радостно бесновались в комментариях, радовались трупам и обзывали их самыми последними словами. Но тут внезапно выяснилось, что погибшие оказались российскими военными из 30-й бригады», – описал ситуацию украинский журналист Денис Казанский.

Одного из расстрелянных удалось идентифицировать по паспорту, который попал на видео. Им оказался директор школы из российского города Кемерово Андрей Шинкаренко.️

«После этого пропагандистам срочно пришлось придумывать новую героическую версию о том, что российская штурмовая группа погибла не от дружественного огня своих, а якобы героически пала в бою с ВСУ», – добавил Казанский.

В частности, такую «версию» вбросил российский военный «журналист» Роман Сапоньков.

Приняли за диверсанта

Не повезло и жителю Рязани, которого жестоко избили запаниковавшие военнослужащие ВС РФ, приняв его за диверсанта.

Как выяснилось, недавно россиянин купил себе мотоцикл и решил обкатать его перед сезоном. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома «Дягилево». Мужчина отправился туда, но, когда увидел, что следов других мотоциклов нет, развернулся и уехал. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившихся бойцами отряда «Вихрь». Они спросили, был ли рязанец возле аэродрома, отобрали мотоцикл, а его повели в штаб.

Мужчина пробовал пояснить, что не делал ничего противозаконного (на дороге не было ограничительных знаков), добровольно разблокировал телефон, предлагал показать паспорт с пропиской (он зарегистрирован именно в районе авиабазы «Дягилево», к слову, не единожды атакованной украинскими беспилотниками), но военные его не слушали.

Мужчину отвели в кабинет к старшему, представили как шпиона, а в качестве доказательства рассказали о перекусанной проволоке, найденной якобы рядом с аэродромом. Там рязанца продолжали избивать четыре человека в масках, а еще пробовали оторвать ухо пасатижами.

аэродром Дягилево диверсант

Мужчина рассказал росСМИ, что «в конце концов военные поняли, что ошиблись, и вызвали наряд ДПС». В итоге избитому жителю Рязани приказали молчать о произошедшем, а полицейским рассказать историю, что он будто бы упал с мотоцикла.

Медики диагностировали у россиянина множественные травмы: перелом глазницы, носа и ребер, контузию глаза, пневмоторакс, ушибы и т.д. В итоге он написал заявление в полицию и прокуратуру.

Кадыровцам – зеленый свет

На днях разгорелся еще один скандал. В сети появилось видео о том, что творят кадыровцы в «зоне СВО» с мобилизованными россиянами.

«В этом видео прекрасно все: кадыровец метелит палкой, как скотину, русского в армии РФ. Я уже не раз говорил, что чеченцы в российской армии находятся на особом, элитном положении. Их и меняют из нашего плена быстро, и позволяют воевать как хочется, и вообще – им позволено все! В отличие от русских и уж тем более от бесправных «мобиков» с Донбасса», – написал в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко, который родом из Донецкой области.

Вот только вопрос – сколько продлится это элитное положение кадыровцев, особенно учитывая последние скандалы с ними на территории РФ.

В роспабликах уже начали звучать призывы давать им отпор. Ну а когда рабский менталитет «соседей» дозреет до активных действий (и дозреет ли) – покажет время. Учитывая, что они продолжают отправляться на фронт в качестве пушечного мяса, – шансы невелики.