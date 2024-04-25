В Минске на продажу выставили «музыкальную» квартиру 1 25.04.2024, 12:39

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Цена впечатляет.

На улице Чехова в Минске — это недалеко от центра города — продается отремонтированная пятикомнатная квартира с мебелью, техникой, роялем, музыкальным оборудованием и даже библиотекой. Стоимость «квадрата» кусается - больше 4000 долларов. Риэлторы утверждают, что когда-то здесь создавались музыкальные хиты.

Жилье расположено в восьмиэтажном доме № 3 на улице Чехова, это тихий жилой квартал между проспектом Победителей и улицей Тимирязева. Выставленная на продажу пятикомнатная квартира расположена на четвертом этаже.

Общая площадь объекта — больше 230 «квадратов», жилая — почти 137 «квадратов». В квартире есть кабинет, три спальни, гостиная. Впечатляют размеры кухни — почти 30 м2.

В квартире также есть три санузла (две с ванной, один с душем) с бойлерами и подогревом полов. Также есть отдельные гардеробные для обуви и одежды, постирочная, лоджия длиной больше шести метров.

В объявлении сообщается, что при ремонте квартиры использовались «элитные» материалы и оборудование, в комнатах — итальянская и финская мебель.

В гостиной есть библиотека, стоит рояль Steinway, а в кабинете — музыкальные инструменты и оборудование. В целом интерьер квартиры и элементы отделки говорят о том, что тут проживал человек близкий к музыке. Это подтверждается и информацией из объявления: в нем сообщается, что здесь композитор создавал музыкальные хиты.

В агентстве недвижимости, в которое журналист «Зеркала» позвонил как физлицо, не рассказали о том, кто владелец жилья. Риэлтор лишь отметил, что «этот человек сейчас живет за пределами Беларуси» и редко бывает на родине, поэтому квартира ему не нужна, он решил ее продать.

Недвижимость продается со всем, что есть на фото. К квартире также прилагается машиноместо в подземном гараже. Стоимость жилья — 3 037 199 рублей или 936 800 долларов (13 114 рублей или 4045 долларов за м²).