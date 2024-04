Отказ от «красных линий» Андрей Пионтковский

25.04.2024, 13:07

США и Европа конкурируют за звание лидера свободного мира.

13 февраля, в один из самых тяжелых для Украины дней в Вашингтоне, я заметил:

«Меня интересуют, прежде всего, позиция трех видных деятелей республиканской партии, председателей ведущих комитетов Палаты (по иностранным делам, обороне, разведке) Michael McCaul, Мike Rogers, Мike Turner»

Для авторов замечательного документа Proposed Plan for Victory in Ukraine не проголосовать за военную помощь Украине означало бы публично под камеры всех мировых каналов отречься от своих убеждений.

Поэтому полагаю, что Закон о военной помощи Украине будет после нескольких месяцев проволочек принят, наконец, Конгрессом США»

Так и произошло. Именно МсСaul, Rogers, Turner организационно и идеологически обеспечили победу рейгановского крыла республиканской партии над путинско-трампистской сволочью в Палате.

Опираясь, в том числе, и на опубликованный Catherine Belton секретный кремлевский меморандум по распространению в США антиукраинских нарративов они предъявили серьезные обвинения своим коллегам по палате.

«It’s absolutely true that some Republican members of Congress were repeating Russian propaganda about the invasion of Ukraine instigated by Russian President Vladimir Putin»

«Russian propaganda had infected a good chunk of our party’s base».

«We see directly coming from Russia attempts to mask communications that are anti-Ukraine and pro-Russia messages — some of which we even hear being uttered on the House floor»

«Совершенно очевидно, что некоторые республиканские члены Конгресса повторяли российскую пропаганду о вторжении на Украину, спровоцированном президентом России Владимиром Путиным»

«Российская пропаганда заразила значительную часть электората нашей партии».

«Мы видим непосредственно исходящие из России попытки замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими посланиями – некоторые из которых мы даже слышим, произносятся зале Палаты представителей»

Председатель комитета по разведке не назвал конкретных имен, но подонки узнали себя и в подавляющем большинстве благоразумно заткнулись. Промолчал перед голосованием и сидевший на скамье подсудимых обычно такой словоохотливый их крестный отец. Продолжала и до сих пор продолжает неистовать только одна самая тупая и самая бешеная трамповская дрянь Taylor Greene.

День голосования 20 апреля превратился в триумф украинско-американской солидарности. Один за другим поднимались ораторы (республиканцы и демократы) и высказывали очень правильные мысли. Те самые, которые ваш покорный слуга в меру своих слабых сил последние лет десять пытается им внушить:

Что русско-украинская война это решающий фронт мировой войны, развязанной силами Абсолютного Зла против Свободного Мира с целью его уничтожения.

Что 30 миллионов украинских спартанцев вот уже третий год подряд несут на себе страшное бремя этой войны, прикрывая своими телами от современных варваров благополучный золотой миллиард.

Что оказание максимальной военной помощи Украине это не только важнейшая и первоочередная задача безопасности самих США, но и Долг Чести этого государства, все еще считающего себя Лидером Свободного Мира.

На наших глазах происходит переформатирование американского политического пространства. Нет сегодня традиционных Демократической и Республиканской партий. В переживаемый нами ключевой решающий момент мировой войны в США есть только две партии: Партия капитуляции (прогрессисты + трамписты) и Партия Победы (рейгановское крыло республиканцев и труменовское крыло демократов).

Выясняется, что на стороне Партии Победы квалифицированное (две трети голосов) большинство в обеих палатах. Согласитесь, неожиданная развязка после позорного полугодового доминирования капитулянтов разных мастей, блокировавших военную помощь Украине и запрещавших ей наносить удары по территории агрессора даже оружием собственного производства.

Уточню, что согласованный, наконец, объем военной помощи Украине – это еще не пакет Победы, это, абсолютно необходимый сегодня, но пока классический байденовский пакет неПоражения Украины, успешной стратегической обороны Украины.

Тем не менее, я называю сложившуюся коалицию партией Победы, потому что во главе ее оказались очень энергичные и убежденные люди, уже предложившие городу и миру конкретный Plan for Victory in Ukraine, резко критикующий Байдена за недостаточную помощь Украине.

Кроме фактора Трех Председателей еще одно обстоятельство способствует столь позитивной трансформации американской политической сцены. В Европе, как реакция на полугодовое бездействие США, возникло ощущение неспособности или нежелания США выполнять роль Лидера Свободного мира. Франция и Англия (Renewed Entente Cordiale) заявили о своей решимости нанести поражение России в Украине и об отказе от всех красных линий – ограничений, накладываемых на себя Западом в военной поддержке Украины. Они не исключают и отправки своих военнослужащих в Украину. Более того они подчеркнули, что их военные специалисты уже обслуживают в Украине поставленные ими крылатые ракеты «Storm Shadow» и «Scalp».

Возникает очень конструктивная и здоровая конкуренция между США и Европой за право не просто называться, а стать в эти роковые минуты Истории подлинным Лидером Свободного мира. Пожелаем обеим сторонам максимального успеха в решении их общей благородной задачи.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru