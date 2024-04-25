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В РФ произошел «мини-переворот»

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  • Вадим Денисенко
  • 25.04.2024, 13:18
  • 4,874
В РФ произошел «мини-переворот»
Вадим Денисенко

Правила игры среди элит изменены.

Задержание заместителя Шойгу – это негативный сигнал для нас. В РФ произошел «мини-переворот», изменивший правила игры среди элит.

1. Задержание такого уровня не могло быть проведено без согласования с Путиным, а само решение не могло быть инициировано без прямого участия Патрушева. К сожалению, подтверждается та версия, которую я выразил больше месяца назад, что в РФ произошел «мини-переворот», в результате которого фанатичные ястребы одержали победу над просто ястребами во внутривидовой борьбе. И именно они диктуют повестку дня.

2. Арест Иванова – это демонстрация новых правил игры, которые еще не выкристаллизовались, но уже пишутся по ходу игры. Пока можем говорить, что новые правила точно содержат следующие пункты:

а) все предварительные договоренности аннулированы. Все начинается с чистой страницы;

б) ФСБ переходит от крышевания коррупции к контролю коррупции;

в) просто лояльности уже не достаточно. Нужно что-то большее (что именно, пока не понимает никто).

3. Пока сложно спрогнозировать, как будет раскручиваться маховик репрессий. На Иванове могут остановиться или наоборот, задержат еще несколько десятков высокопоставленных чиновников. Повторюсь: это не важно. Главное – это полное изменение правил сосуществования в элитах.

4. Оппозиция, к сожалению, снова не попадает в ожидания народа. Заявления ФБК, что к ним прислушались во власти, – смешны. На самом деле от оппозиции нужно было ожидать заявлений, что это не борьба с коррупцией, а имитация и отведение внимания от ухудшения жизни. Или чего-то подобного.

5. Для Украины это означает, что существует полное доминирование идей Патрушева и Ушакова о продолжении войны до конференции «Ялта-2».

На этом фоне следует особо обратить внимание на резкую активизацию россиян на китайском направлении и два важных решения: «Норникель» решил перенести медный завод в Китай, а «Газпром» дает скидку на 28% до 2027 года китайским компаниям (оба решения не могли не быть санкционированы в Кремле).

Китай в последнее время начал определенный дрейф в сторону возможных переговоров, и россияне во что бы то ни стало стремятся сломать этот тренд. Собственно, от этого и будет зависеть, останется ли теоретическая возможность для начала переговоров в 2024 году.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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