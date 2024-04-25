В Париже упали лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж 3 25.04.2024, 13:31

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Появились подробности.

В ночь на 25 апреля в Париже обвалились лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж. В результате падения также пострадал фасад парижского кабаре, расположенного в районе Пигаль.

Так как инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает BFM TV.

Сломанные лопасти ветряной мельницы накрыли зеленым брезентом, а место происшествия оградили по периметру. На данный момент причина падения неизвестна. В то же время специалисты успокоили, что о дальнейшем риске обрушения речь не идет. Также руководство Мулен Руж исключило любые злонамеренные действия.

Падение лопастей причинило лишь незначительный материальный ущерб. По словам заместителя офицера безопасности мэрии 18-го округа Парижа, на место также были направлены национальная полиция и бригада муниципальной полиции и департамента профилактики.

Примечательно, что заведение продолжает работу и на сайте заведения все еще можно забронировать места на вечернее шоу.

«К счастью, это произошло уже после закрытия. Каждую неделю технические бригады кабаре проверяют механизм ветряной мельницы и не отмечают никаких проблем. Подобная авария произошла впервые с тех пор, как кабаре открыло свои двери 6 октября 1889 года», – сказал представитель Мулен Руж.