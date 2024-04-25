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Военный эксперт назвал следующую цель для удара ракетами ATACMS

  • 25.04.2024, 13:43
Военный эксперт назвал следующую цель для удара ракетами ATACMS
Фото: USAASC / Flickr

На данный момент у них стопроцентная эффективность.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что ВСУ уже применяют ATACMS, которые США тайно передали Украине. Кроме атаки на аэродром в Дажнкое, был удар по ПВО под Бердянском.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко оценить результаты применения этого оружия:

— Это оружие достаточно эффективно. Когда был нанесен удар по Джанкою, некоторое время спустя было опубликовано видео ГУР МО Украины, на котором был запечатлен сам процесс пусков. В ходе пусков было заметно, что ВСУ применили шесть ракет ATACMS. Опять-таки, некоторое время спустя были опубликованы спутниковые снимки аэродрома в Джанкое, на аэродроме было зафиксировано шесть прилетов, в том числе — с уничтоженным складом, дивизионом пусковых установок С-400 и нескольких РЛС.

Получается, что все шесть ракет, которые были запущены, долетели до аэродрома и не были сбиты. Это демонстрирует, что «не имеющая аналогов в мире» система С-400 не смогла перехватить, казалось бы, не новую баллистическую ракету, поскольку в данном случае использовался блок 1, одна из первых вариаций ракеты MGM-140, подходящая для M142 HIMARS M270, это и есть как раз ATACMS. Эффективность удара по Джанкою, можно сказать, была стопроцентная.

— У Украины, по информации американских СМИ, есть уже 100 таких ракет с дальностью действия 300 километров.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поскольку не владею данными об имеющемся у Украины количестве ракет. Но если они действительно есть в таком количестве, то в ближайшее время мы увидим прилеты по объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.

— Какие цели в приоритете для применения этого оружия?

— Все зависит от типа ракеты, дело в том, что у ATACMS есть несколько модификаций с разными боевыми частями: кассетного типа, осколочно-фугасного, проникающего, объемной детонации, взрыва в воздухе до столкновения с поверхностью. В зависимости от того, какая модификация, с такими целями они и применяются.

Думаю, что в первую очередь будет делаться акцент на уничтожении на временно оккупированном полуострове Крым противовоздушной компоненты россиян большого радиуса действия. Именно тех дивизионов, где находятся на вооружении комплексы С-400 и С-300, удары будут наноситься именно по ним.

— Сколько ракет нужно Украине, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте?

— Все зависит от того, какие цели ставит перед собой Генеральный штаб. Если стоит, например, цель уничтожить полностью противовоздушную компоненту россиян в Крыму, то для этого нужно минимум 30 ракет. Если же мы говорим о каких-то дополнительных целях, то это уже отдельный разговор по каждому направлению, по которому они должны быть использованы.

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