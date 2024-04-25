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Российские военные совершили серию необычных преступлений под Херсоном

  • 25.04.2024, 13:44
Российские военные совершили серию необычных преступлений под Херсоном

Их мотивы неизвестны.

Двое российских военнослужащих убили пятерых человек на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает ASTRA в Telegram.

Среди убитых — гражданские, оккупационная «глава села» и военнослужащие войск РФ. В сообщении указано о том, что в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля 65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме. Ее расстреляли женщину в живот, подожгли помещение и скрылись.

В селе Абрикосовка неизвестные нанесли смертельные удары 54-летней Любови Тимчак. Она была «главой села» Абрикосовка. Также нашли российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли.

Александр Кайгородцев и Александр Осипов
Фото: Astra

Еще двух человек расстреляли в Абрикосовке. Найдено тело 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева, а также российского военнослужащего, чья личность не установлена. В этом случае тела тоже подожгли.

По подозрению во всех этих убийствах задержали двух военнослужащих войск РФ: ранее неоднократно судимого 36-летнего Александра Кайгородцева и 34-летнего Александра Осипова. Их мотивы неизвестны. Уголовные производства не возбуждены.

Убийство женщины в Херсонской области

В украинской прокуратуре 25 апреля заявили, что в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной общины Херсонского района, российские военные расстреляли 65-летнюю местную жительницу. После этого они попытались сжечь ее дом.

По предварительным данным, россияне пришли к женщине во двор. Оккупанты потребовали у нее денег, но желаемого не получили. Тогда убийцы расстреляли жертву из автоматического оружия.

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