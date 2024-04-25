Ученые выяснили, кто лучшие врачи — мужчины или женщины 6 25.04.2024, 14:32

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Опубликованы неожиданные результаты исследования.

Ученые обнаружили, что женщины лучшие врачи, чем мужчины.

Об этом пишет Metro.

Новое исследование показало, что пациенты имеют меньше шансов умереть, когда их врачом есть женщина – причем риск для пациенток еще ниже. Пациенты с меньшей вероятностью повторно госпитализируются после выписки из больницы, если их лечила женщина-медик.

Авторы исследования считают, что за этими отличиями могут стоять несколько факторов, и предполагают, что врачи-мужчины могут недооценивать тяжесть болезни своих пациенток.

Предыдущие исследования также показали, что мужчины-врачи недооценивают уровень боли, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые симптомы, а также риск инсульта у пациенток, что может привести к несвоевременному или неполному оказанию помощи.

Старший автор исследования профессор Юсуке Цугава сказал, что результаты лечения пациентов не должны отличаться между врачами-мужчинами и врачами-женщинами, если они практикуют медицину одинаково.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что врачи-женщины и врачи-мужчины практикуют медицину по-разному, и эти отличия оказывают значительное влияние на результаты лечения пациентов», — сказал он.

Команда Токийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) проанализировала заявления на медицинское страхование более 458 000 женщин и 319 000 мужчин в период с 2016 по 2019 год. 142 500 и 97 500 из них – около 31% для обоих полов – лечились у врачей-женщин.

Уровень смертности среди пациенток составил 8,15%, когда лечили женщины, по сравнению с 8,38%, когда врачом был мужчина. Это может показаться немного, но когда речь идет о столь высоких цифрах, это «клинически значимая» разница, говорят исследователи.

Хотя разница для пациентов-мужчин была несколько меньше, женщины-врачи все равно имели преимущество с показателем смертности 10,15% по сравнению с 10,23% у врачей-мужчин.

Американская исследовательская группа выявила такую же закономерность для показателей повторных госпитализаций.

Команда предположила, что женщины-врачи могут лучше общаться со своими пациентками, что повышает вероятность того, что пациентки предоставят важную информацию, которая поможет лучше диагностировать и лечить.

Они также отметили, что пациентки могут чувствовать себя более комфортно, проходя деликатные обследования и участвуя в детальных разговорах с женщинами-врачами.

Однако авторы отметили, что необходимы дополнительные исследования о том, как и почему врачи-мужчины и женщины по-разному практикуют медицину, и это влияет на уход за пациентами.

Профессор Цугава из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сказал: «Лучшее понимание этой темы может привести к разработке вмешательств, которые эффективно улучшат уход за пациентами».

Он говорит, что гендерный разрыв в оплате труда среди врачей также должен быть устранен.

Профессор Цугава добавил: «Важно отметить, что женщины-врачи оказывают высококачественную помощь, и поэтому наличие большего количества женщин-врачей приносит пользу пациентам с общественной точки зрения».