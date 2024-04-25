Из пяти «руководителей» Гомельского горисполкома в наличие осталось только три 1 25.04.2024, 16:20

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С чем это связано?

В Гомельском горисполкоме одновременно пустуют сразу две должности топ-руководителей. «Флагшток» рассказывает, с чем это связано.

По действующим нормам подчиненности в Гомельском горисполкоме пять топ-руководителей. У председателя имеется в наличии три заместителя, каждый из которых отвечает за свой круг вопросов, и управляющий делами, который курирует юридические аспекты работы исполкома. На сегодняшний день сразу две ключевые позиции оказались вакантны.

В марте 2024 года заместитель председателя горисполкома по социальным вопросам Елена Алексина была назначена председателем Гомельского городского «совета депутатов». Поскольку руководство горсоветом не предполагает возможность совмещения должностей, Елена Алексина сложила свои полномочия главного городского идеолога. Новая должность для чиновницы стала уже четвертой за последние шесть лет.

Елена Алексина известна своими запретами: она запрещала проводить выпускные, антивоенные пикеты и массовые мероприятия.

22 апреля новым главой Администрации Новобелицкого района Гомеля был назначен Алексей Васюченко. Последние 12 лет Васюченко работал должности управляющего делами Гомельского горисполкома.

Назначение экс-управделами горисполкома в Администрацию Новобелицкого района можно назвать возвращением. Здесь он работал с 2010 по 2012 год в должности управляющего делами. Новый глава районной администрации по образованию юрист, трудовую деятельность начинал судебным исполнителем суда Новобелицкого района.

Источник, связанный с Гомельским горисполкомом, добавил, что на старом-новом рабочем месте у Васюченко есть сторонники и противники, которым после его назначения станет сложно работать, поэтому можно ожидать дальнейших кадровых изменений в администрации.