В Минске водитель своим маневром заставил ждать весь перекресток 1 25.04.2024, 16:31

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Ситуация попала на видео.

Эта ситуация произошла в Минске на перекрестке Тимирязева с Баторинской. Один из водителей своим маневром заставил стоять все автомобили со смежных направлений.

Автор записи стоял на Баторинской. Для него загорелся зеленый. Один из автомобилей на Тимирязева прямо перед этим пошел на разворот. Находившийся за ним Skoda тоже начал движение, только он стал поворачивать налево.

«Для водителя Skoda горел красный, — сообщил «Онлайнеру» автор видео по имени Максим. — Я думаю, что он либо не разобрался, либо просто зазевался, потому и поехал».

Пропускать Skoda пришлось как автомобилю, выезжавшему с территории рынка, так и тем машинам, которые начали пересекать перекресток с Баторинской.