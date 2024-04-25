закрыть
25 апреля 2024, четверг, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске водитель своим маневром заставил ждать весь перекресток

1
  • 25.04.2024, 16:31
  • 2,282
В Минске водитель своим маневром заставил ждать весь перекресток

Ситуация попала на видео.

Эта ситуация произошла в Минске на перекрестке Тимирязева с Баторинской. Один из водителей своим маневром заставил стоять все автомобили со смежных направлений.

Автор записи стоял на Баторинской. Для него загорелся зеленый. Один из автомобилей на Тимирязева прямо перед этим пошел на разворот. Находившийся за ним Skoda тоже начал движение, только он стал поворачивать налево.

«Для водителя Skoda горел красный, — сообщил «Онлайнеру» автор видео по имени Максим. — Я думаю, что он либо не разобрался, либо просто зазевался, потому и поехал».

Пропускать Skoda пришлось как автомобилю, выезжавшему с территории рынка, так и тем машинам, которые начали пересекать перекресток с Баторинской.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип