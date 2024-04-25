Wildberries вводит очередное нововведение
- 25.04.2024, 17:00
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Оно касается пакетов.
С 25 апреля белорусским покупателям популярной площадки Wildberries не нужно платить за фирменные пакеты в пунктах выдачи заказов.
Об этом журналисту «Зеркала» сообщили в контакт-центре компании.
«С 25 апреля пакеты всех размеров для покупателей стали бесплатными, кроме пакета-„майки“. Данную информацию вы сможете увидеть в разделе „Уведомления“. Стоимость на пакет-майку осталась прежней — около 17 белорусских копеек», — сообщил маркетплейс.
С 30 октября 2023 года для белорусских покупателей Wildberries ввели плату за фирменные пакеты в пунктах выдачи заказов — от 17 до 51 копейки.
Эти деньги будут списаны с карты, которая привязана к балансу покупателя.