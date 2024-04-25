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Назван мощный продукт, который поможет снизить уровень холестерина

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  • 25.04.2024, 17:06
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Назван мощный продукт, который поможет снизить уровень холестерина

Пользу подтвердили исследования.

Есть один мощный ингредиент, который имеет проверенную репутацию в снижении высокого уровня холестерина. Это грецкие орехи, которые представляют собой кладезь питательных веществ, пишет healthdigest.com.

Согласно исследованию 2009 года, опубликованному в Американском журнале клинического питания, грецкие орехи богаты полезными жирами, которые могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые утверждают, что употребление грецких орехов может снизить уровень холестерина как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Так, систематический обзор 2009 года показал пользу для здоровья сердца от кратковременного потребления грецких орехов. А во время исследования 2021 года, опубликованного в журнале Circulation, специалисты изучили долгосрочную пользу для здоровья от ежедневного употребления грецких орехов. И результаты исследования показали умеренное снижение уровня холестерина.

Соавтор одного из исследований о пользе грецких орехов, доктор Эмилио Рос подчеркнул, что употребление грецких орехов в качестве регулярного повседневного перекуса может быть эффективным способом поддержать здоровье сердца.

Отмечается, что грецкие орехи являются одним из многих продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, и известно, что именно эти полезные жиры снижают риск инсульта, болезней сердца и многого другого.

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