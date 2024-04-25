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В пятницу в минских парках заработают аттракционы

  • 25.04.2024, 18:07
В пятницу в минских парках заработают аттракционы

Что изменится в новом сезоне?

Завтра, 26 апреля, в Минске начнут работу аттракционы и фонтаны. Об этом сообщили журналистам на специальной пресс-конференции «Минскзеленстроя». Вот что изменится в новом сезоне.

Во-первых — заработают новые аттракционы. В парке Челюскинцев после продолжительного ремонта снова станет доступна популярная ранее «Катальная гора», а к середине сезона появится и совершенно новый аттракцион под названием «Микс». К середине сезона обещают открыть в Каменной Горке парк имени Уго Чавеса. «Вальс», «Автодром», «Лабиринт», «Детский прогулочный поезд» уже установлены, ожидается появление еще четырех аттракционов, пишет «Онлайнер».

Всего же в белорусской столице находится 66 аттракционов: 25 водных горок и 29 стационарных и 12 передвижных механизированных аттракционов. За один день сезона их посещают около 19 тысяч человек, за весь сезон — около двух миллионов.

Цены на аттракционы в парках столицы не изменятся и в среднем составят 2,5 рубля за сеанс. Зато слегка изменится график работы. Выходными в Центральном детском парке им. Горького и парке Культуры и отдыха имени Челюскинцев станут понедельник и вторник, парк 900-летия Минска будет закрыт в понедельник, вторник и среду. В будние дни аттракционы будут работать с 11:00 до 21:00, а в пятницу, субботу и воскресенье, а также в предпраздничные и праздничные дни — с 11:00 до 22:00.

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