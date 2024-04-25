Сторож агрокомбината в Волковыске за одну смену вынес 400 яиц 8 25.04.2024, 18:13

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Фотофакт.

В Волковыске с поличным задержали сторожа агрокомбината, который выносил яйца с предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Департамента охраны МВД.

«На проходной одного из предприятий, расположенных в райцентре, сотрудник службы безопасности и милиционеры охраны задержали сторожа. В течение рабочей смены 60-летний мужчина успел вынести и спрятать в своем автомобиле 400 куриных яиц», — сообщили в ведомстве.

Задержанный действовал не один — ему помогала оператор агрокомбината.

Яйца вернули предприятию, а на сторожа и оператора составили административные протоколы за мелкое хищение.