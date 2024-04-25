Шольц поддержал идеи Макрона о защите Европы 25.04.2024, 18:15

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Канцлер Германии отметил «хорошие импульсы» в речи президент Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идеи президента Франции Эмманюэля Макрона, которые тот высказал в своей речи в университете Сорбонна в четверг, 25 апреля.

«Франция и Германия вместе хотят, чтобы Европа оставалась сильной. Ваша речь содержит хорошие импульсы для достижения этого. Вместе мы продвигаем ЕС вперед: политически и экономически. За суверенный и инновационный ЕС! Да здравствует Европа!» — написал Шольц Макрону на своей странице в соцсети X.

Ранее Макрон, в том числе подчеркнул, что в условиях, когда соседи начали проявлять агрессию, Европе необходимо создать для себя надежную концепцию обороны. «Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, — подчеркнул Макрон. — Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку».

«Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны», — заявил французский президент.

Войну России в Украине Макрон назвал «главной угрозой для европейской безопасности сегодня». «Сильная Европа — это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, — продолжил он. — Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним».