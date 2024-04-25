В Подмосковье пожилого белоруса заставляли просить милостыню за еду 4 25.04.2024, 19:20

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Его держали в рабстве.

В Подмосковье спасли пожилого белоруса. Его держали в рабстве, отобрав паспорт, и заставляли просить милостыню. Об этом сообщает российское движение «Альтернатива».

63-летний Виктор Чикунов из Беларуси приехал на заработки в Россию весной. Дома у мужчины, признанного инвалидом, никого и ничего не осталось, а в Москве ему предложили подзаработать. Он держал связь с женщиной по имени Наталья, она пригласила его в квартиру в Балашихе. Когда Виктор приехал, у него сразу же забрали паспорт. Помимо него в квартире было еще 5−6 человек. Так Виктор попал в рабство: каждый день его отвозили к разным точкам и заставляли просить милостыню.

«Дали табличку „умерла дочь, осталось двое внучат“, удостоверение мертвой женщины и документы на детей: мальчику 11 лет, девочке 14. Я никогда не видел этих детей», — рассказал Виктор.

По его словам, «смена» длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого человека составлял от 6000 до 8000 российских рублей (около 200−300 долларов. — Прим. ред.). Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие. Кроме денег, прохожие давали попрошайкам продукты — их надо было приносить в общак. Есть во время работы было нельзя: Наталья постоянно пугала историей одного мужчины, которого сильно избили, за то, что он поел во время «работы». О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали — не знали, где находятся паспорта.

На белоруса обратила внимание жительница Подольска. Она выяснила, что дедушка делает это не по своей воле, но самостоятельно уйти боится, да и уходить ему попросту некуда. Об этом она рассказала «Альтенативе».

Волонтеры движения выехали на место для проверки информации, а когда убедились в ее правдивости, отправились к Наталье, державшей белоруса в рабстве, в сопровождении полиции.

«Домой к Наталье мы приехали уже с сотрудниками полиции. Оказалось, что женщина — гражданка Украины, называет себя беженкой, но никаких подтверждающих документов у нее не нашлось. Зато нашлись паспорта нескольких граждан Беларуси, которых для дальнейшего попрошайничества ей поставляли цыгане из Гомеля. Вопрос о том, кто сдаёт этой женщине квартиру, и как так вышло, что там проживает порядка 10 человек, остается открытым. Также на Наталью нашлось большое количество штрафов за попрошайничество. Она и не скрывает, что таким образом зарабатывала сама. Другие „работники“, вернувшиеся домой позже, утверждали, что делают это по собственной воле — за еду и жилье», — сообщили волонтеры.

В полиции приняли заявление Виктора, но все еще не возбудили дело об использовании рабского труда.