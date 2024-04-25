Ученые случайно нашли 1000 неизвестных объектов в Солнечной системе 25.04.2024, 20:19

Они «скрывались» в архивных данных «Хаббла».

Космический телескоп «Хаббл» находится на орбите уже 34 года, но все еще продолжает делать открытия. И некоторые из них происходят случайно, сообщает Science Alert.

Благодаря международной команде гражданских ученых, астрономам Европейского космического агентства (ЕSА) и алгоритмам машинного обучения в архивных данных «Хаббла» нашли 1000 ранее неизвестных астероидов Солнечной системы.

Исследовательскую группу возглавил Пабло Гарсиа-Мартин, научный сотрудник кафедры теоретической физики Автономного университета Мадрида (UAM). В нее вошли представители ЕSА, Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), Астрономического института Румынской академии, Университета Крайовы, Университета Лазурного берега и Bastion Technologies.

Астероиды – это материал, который остался после формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Эти объекты бывают разных форм и размеров. Наблюдения за астероидами – непростая задача, поскольку они достаточно тусклые и постоянно движутся по орбите вокруг Солнца. Но по мере того как «Хаббл» вращается вокруг Земли, его точка зрения меняется, что позволяет ему наблюдать за астероидами, которые следуют по своим орбитам.

Согласно одной из теорий, меньшие астероиды являются фрагментами более крупных, которые сталкивались на протяжении миллиардов лет. Другая же гласит о том, что они образовались именно такими и с тех пор уже не менялись.

Но астрономы не могут найти правдоподобного объяснения тому, почему эти меньшие астроиды не продолжали накапливать материл из околозвездного диска, который окружал Солнце.

В команду нового исследования вошли 11 482 гражданских ученых, которые изучили 37 тысяч архивных изображений «Хаббла» за 19 лет. В результате был обнаружен 1701 след астероидов, из которых 1031 соответствовал ранее не каталогизированным астероидам. Диаметр примерно 400 из них составлял менее километра.