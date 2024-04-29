Без дизеля россияне станут на колени 1 Юрий Николов

29.04.2024, 8:23

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У России уже начались проблемы с логистикой.

Если честно, бомбежки НПЗ стали для меня единственным дофамином. Когда открываю глаза утром, то первое в ночных новостях – сколько и где рашисты нам расх*рячили объектов. Если нет нашей нефтеперерабатывающей симметрии – становится совсем грустно. Потому что это очень действенная вещь.

Вот смотрите. У нас всего один нефтеперерабатывающий завод, и тот уже фактически расфигачен. Мы живем с топливом благодаря тому, что научились много и быстро тянуть из Европы. А у рашистов так не получится, если мы расфигачим их НПЗ. Россия – слишком большая страна, чтобы бензолеты закрыли ее топливом из Беларуси, Казахстана, Азербайджана или откуда они там потащат. Без дизеля рашисты станут на колени. А мы компактнее, мы выживаем без НПЗ. А Россия – слишком большая страна для такой логистики. Поэтому больше НПЗ богу БПЛА!

И да, в удары по нефтепроводам я не верю. Одно дело – ломать бензиновые потоки внутри России. А другое – ломать мировой рынок нефти, где рашисты остаются важным игроком. Уменьшение потока нефти из России поднимет цены на топливо по всему миру. И если китайцам это будет до одного места, то жителям сытых стран G7 это как раз очень больно. Потому союзники нам этого не простят. Фактически лупить в нефтепроводы – это наш последний ход. После которого пустота. А лупить в НПЗ – это счастье эскалации на пути к победе.

Юрий Николов, «Фейсбук»