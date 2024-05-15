«Как много «коренных» минчан» 15.05.2024, 14:05

Видео гигантских пробок на въезде в Минск вызвало бурные споры в Сети.

Белорусы опубликовали в TikTok ролики, где показали пробки на автодорогах страны 14 мая, в том числе на въезде в Минск, пишет telegraf.news. Комментаторы спорили, в чем причина заторов: в праздниках, начале дачного сезона или же в «коренных минчанах».

На первом видео показали пробки на трассе М1 «Брест — Минск», очередь из машин, судя по ролику, растянулась не на один километр. Автор указала, что видео сняли в 35 км от столицы Беларуси.

В комментариях кто-то пошутил про «коренных минчан»: «У «Минск-Мир» мянчане едуть» (орфография сохранена).

«Получается, чтобы не испачкать столичную кровь, нельзя иметь дачу, да и вообще выезжать за МКАД?» — поинтересовался юзер TikTok.

Другой комментатор предположил, что пробка возникла из-за аварии: «Ехал сегодня по М1, видел две аварии, и стояла скорая, образовалась большая пробка, через пару километров — вторая авария».

«Укорененные» возвращаются домой», — пошутил на эту тему еще один пользователь.

В другом видео в TikTok, на котором также показали пробки, причиной заторов автор назвал «белорусскую традицию»: «Набрать бульбы в деревне и в одно время ехать домой в город».

«Автор ролика, конечно, про Радуницу, вообще? Причем тут картошка?» — отметил в комментариях пользователь TikTok.

«Как много «коренных» минчан», — пошутил другой.

«Я таких пробок в Минске никогда не видел. Если такое постоянно, почему все заполнено видео именно с этих выходных?» — поинтересовался комментатор.

Другой же заверил, что каждый год на Радуницу «такое творится» при въезде в Минск: «Стоим по несколько часов».