Мошенники начали по-новому обманывать белорусов 11 29.04.2024, 11:08

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Первая жертва потеряла $16 тысяч.

Минчанке позвонили якобы сотрудники «Белтелекома», чтобы продлить договор на ZALA-ТВ. Мошенники выманили у нее 16 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

71-летней женщине позвонили с незнакомого номера в мессенджере и предложили продлить пакет услуг на телевидение. Она поняла, что это мошенники и положила трубку. Но поверила СМС.

«Мне позвонили на WhatsApp, представились, что они с «Белтелекома», нужно продлить договор по «Зале». Я решила, что это, наверное, мошенники, потому что я слышала об этом, поэтому я положила трубку. Потом на телефон мне пришло СМС с «Белтелекома», что нужно скачать файл. Я его скачала, у меня стал плохо работать телефон», — рассказала пенсионерка.

Позже, по ее словам, ей позвонили снова и сообщили, что с ее счета списаны деньги.

«Потом мне позвонили с финансовой милиции, сказали, что у меня списаны деньги, и чтобы обезопасить мои деньги, я должна была пойти в банк (они мне назвали банк и полностью руководили, куда идти, что делать, на какой счет класть). Я пошла это все выполнила. На следующий день я пришла в банк, чтобы посмотреть и снять эти деньги, денег на счету не было», — вспоминает потерпевшая.

В милиции пояснили, что мошенники смогли похитить деньги со счета благодаря тому, что женщина установила приложение, которое они ей прислали в СМС от имени «Белтелекома».

«Через ранее установленное приложение мошенники получили все логины, пароли и коды для интернет-банкинга пенсионерки, что позволило им похитить все ее деньги», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В «Белтелекоме» добавили, что их сотрудники никогда не звонят клиентам в мессенджерах.