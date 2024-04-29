закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Купаловцы» презентуют спектакль по рассказам Максима Знака

  • 29.04.2024, 11:26
«Купаловцы» презентуют спектакль по рассказам Максима Знака
максим знак
фото: tut.by

Премьера состоится 7 мая в Варшаве.

В Варшаве состоятся два премьерных показа спектакля «купаловцев» «Зекамерон» по одноименному циклу рассказов политзаключенного, адвоката штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико Максима Знака. Спектакли пройдут в 18:00 и в 20:30 на сцене Przodownik Teatru Dramatycznego (Olesińska 21).

Билеты вы можете найти по ссылке.

Максим Знак написал «Зекамерон» в СИЗО на Володарского, где его сверхспособности позволили ему воспринять тюремный опыт и перевоплотить в ряд рассказов. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох