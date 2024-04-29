«Купаловцы» презентуют спектакль по рассказам Максима Знака 29.04.2024, 11:26

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фото: tut.by

Премьера состоится 7 мая в Варшаве.

В Варшаве состоятся два премьерных показа спектакля «купаловцев» «Зекамерон» по одноименному циклу рассказов политзаключенного, адвоката штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико Максима Знака. Спектакли пройдут в 18:00 и в 20:30 на сцене Przodownik Teatru Dramatycznego (Olesińska 21).

Билеты вы можете найти по ссылке.

Максим Знак написал «Зекамерон» в СИЗО на Володарского, где его сверхспособности позволили ему воспринять тюремный опыт и перевоплотить в ряд рассказов.