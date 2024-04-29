«Обнаружили, что конфеты — с алкоголем, только когда ребенок принес их назад» 4 29.04.2024, 11:36

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Белорусы рассказали забавные истории из польских магазинов.

Приехав в Польшу без знания языка, многие эмигранты сознательно ограничивают посещение мест, где нужно общаться по-польски. А в магазинах стараются пользоваться кассами самообслуживания. Но и они не всегда спасают от неловких ситуаций. Белорусы рассказали MOST о своих странных покупках без знания польского.

«Солнышко у меня ассоциировалось с пшеничной мукой»

Анна переезжала в Польшу в экстренном порядке, поэтому язык выучить не успела. Первое время она избегала походов в продуктовые магазины, опасаясь купить что-нибудь не то. Эту функцию брал на себя муж, который чувствовал себя увереннее.

— Меня сбивало с толку, что в одних магазинах ценники стояли под товарами, а в других — над товарами. А когда еще нормально не можешь прочитать названия продуктов, всегда есть риск переплатить или принести домой не то, что ожидаешь. Однажды дети попросили испечь блины. Я пришла в отдел с мукой и растерялась: как распознать обычную пшеничную муку? Я решила ориентироваться по внешнему виду упаковки и выбрала ту, где было нарисовано солнышко. Это изображение у меня ассоциировалось с пшеничной мукой. Но когда я дома открыла пачку, оказалось, что это какая-то темная мука, которая совершенно мне не подходит. Пришлось снова посылать в магазин мужа.

Ирина выбирала конфеты, которые ребенок мог бы принести в школу в день рождения — угостить одноклассников. Ориентировалась исключительно на внешний вид, а состав не читала. Позже выяснилось, что конфеты были с алкогольной начинкой.

— Мы их заранее не попробовали и обнаружили это, только когда ребенок принес кофеты назад. Слава богу, мы купили несколько видов.

Часы — вместо кошелька и свекла — вместо пакета

Светлана до переезда в Польшу учила польский, но из-за недостатка разговорной практики поначалу терялась и путала слова.

— Как-то я покупала обувь в торговом центре и уже на кассе поняла, что забыла кошелек. Оплатить бликом я не могла, потому что еще не успела сделать польскую карту. Поскольку я жила рядом, то попросила продавца отложить покупку на время, пока сбегаю домой за кошельком. От волнения слова в голове перепутались и вместо слова «portfel» (кошелек) я сказала «zegarek» — часы. Наверное, со стороны мы с продавцом оба выглядели растерянными. Я — от расстройства, что нужно бежать домой, а он — потому что не понял, как отсутствие часов мешает мне оплатить покупку. Через полчаса я вернулась и благополучно расплатилась. По дороге я уже сообразила, что ошиблась, но объясняться с продавцом не стала, чтобы не наговорить еще большей ерунды.

Забавная ситуация произошла и с мужем Светланы. В одном из продуктовых магазинов к нему подошла бабушка, которая, заглянув в его корзину, поинтересовалась, где он взял woreczki. Муж Светланы раньше не слышал это слово и не знал, что это небольшие упаковочные пакеты. Мужчина решил, что бабушка интересуется, где он взял buraczki (свеклу). Желая помочь, он отвел женщину к овощному отделу и указал на контейнер со свеклой. Полька недоуменно посмотрела на белоруса и снова спросила: где же ворэчки? Тогда мужчина догадался, что что-то не так понял, смущенно пожал плечами и просто ушел.

Бульон, а не рассольник, безе, а не сирень

Похожая история произошла с Аленой, которая приехала со слабым знанием языка.

— Примерно на третий день пребывания в Польше я ходила по магазину и просто рассматривала товары. Вдруг ко мне подошла женщина и, судя по тону, попросила у меня совет. По смыслу я поняла, что она собиралась варить rosól (бульон) и пыталась выяснить, добавляю ли я в этот rosól какой-то продукт. Какой именно, я не разобрала. Я просто кивала головой и улыбалась. А еще я не знала слова «rosól» и решила, что это не бульон, а рассольник. В общем, пани дальше что-то там говорила, я кивала, и в какой-то момент она спрашивает: «А jak pani gotuje rosól?» Поскольку я не готовлю рассольник, то уверенно сказала: «Пани не готуе росул». Она на меня посмотрела как-то странно и отошла. Дома я рассказала о ситуации мужу, и он объяснил, что на польском о себе так не говорят. И моя фраза буквально означала «вы не готовите бульон».

Во второй раз незнание языка подвело Алену в кафе, где она собралась выпить кофе с пирожным.

— В меню не было фото выпечки, только названия. Я заказала ciasto bezowe. По-белоруски «бэз» — это сирень. И я почему-то решила, что это будет пирожное с кремом сиреневого цвета. Ну вот так глупо сработала моя логика. А мне принесли кусок торта-безе, который я терпеть не могу!

Никаких сигарет подросткам

В некоторых случаях без знания языка и вовсе можно остаться без покупки, как это едва не произошло с Юлией.

— В нашей семье польским лучше всех владеет дочь-подросток, поскольку она учится в школе и полностью погружена в языковую среду. Мы же с мужем работаем удаленно на другую страну, поэтому польский учим очень медленно. А дочь часто выступает переводчиком в сложных ситуациях.

Юлия курит электронные сигареты и однажды в одном из специализированных магазинов попросила дочь расспросить продавца о товаре. Пока дочка беседовала с продавцом, белоруска стояла в сторонке.

— Дочь выяснила все, что требовалось, рассказала мне, и мы вместе подошли к прилавку. Но продавец отказался продать мне товар, объяснив это тем, что я покупаю подростку электронные сигареты, а это запрещено законом. Пришлось доказывать, что я покупаю их себе, но плохо владею польским, а дочь была просто переводчиком. Продавец долго не мог поверить, но в итоге все-таки согласился продать сигареты.