В Минске фура влетела в пассажирский автобус

В Минске фура влетела в пассажирский автобус5
- 29.04.2024, 13:21
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ДТП произошло на МКАД.
В Минске грузовик врезался в пассажирский автобус на МКАД. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 29 апреля, в понедельник, примерно в 08.30 35-летний водитель, находившийся за рулем грузовика «МАЗ», в районе 18 километра внешнего кольца МКАД по причине несоблюдения безопасной дистанции, врезался в остановившийся впереди пассажирский автобус «МАЗ». В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, добавив, что транспортные средства получили механические повреждения.