Водители ждут въезда из Литвы в Беларусь по четверо суток 10 29.04.2024, 13:23

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Огромные очереди.

Очереди в двух действующих пунктах пропуска на границе с Литвой очереди на въезде в Беларусь растянулись на несколько километров. По данным управления пунктов пограничного контроля при Минтрансе Литвы, в понедельник они уменьшились, но, по самым оптимистичным оценкам, ждать въезда в Беларусь водителям придется не менее четырех суток.

Ситуация в пункте пропуска «Шальчининкай — Бенякони» на въезд в Беларусь утром 29 апреля 2024 года. Скриншот видео с камер видеонаблюдения

По данным литовской стороны на утро понедельника, сейчас на выезд из Литвы в Беларусь в пункте пропуска «Мядининкай — Каменный Лог» стоит 800 транспортных средств, время ожидания пересечения границы оценивается в 100 часов (то есть четверо суток). В пункте пропуска «Шальчининкай — Бенякони» — 750 легковых и грузовых автомобилей, время ожидания в очереди — 125 часов (более пяти суток).

Как ранее сообщалось, более 50% очередей — перегонщики на транзитных номерах, поскольку Латвия и Польша закрыли оформление транзитных машин, Литва — нет.