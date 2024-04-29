закрыть
29 апреля 2024, понедельник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава НАТО неожиданно прибыл в Украину

1
  • 29.04.2024, 15:14
  • 2,294
Глава НАТО неожиданно прибыл в Украину

Визит Йенса Столтенберга заранее не анонсировался.

В Украину с неожиданным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Суспільне». Он уже успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Это уже третий визит в страну Столтенберга за время войны.

Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что очевидно, что Украина будет в НАТО, потому что «уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох