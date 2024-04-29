Глава НАТО неожиданно прибыл в Украину 1 29.04.2024, 15:14

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Визит Йенса Столтенберга заранее не анонсировался.

В Украину с неожиданным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Суспільне». Он уже успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Это уже третий визит в страну Столтенберга за время войны.

Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что очевидно, что Украина будет в НАТО, потому что «уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины».