Глава НАТО неожиданно прибыл в Украину

Глава НАТО неожиданно прибыл в Украину1
- 29.04.2024, 15:14
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Визит Йенса Столтенберга заранее не анонсировался.
В Украину с неожиданным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Суспільне». Он уже успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Это уже третий визит в страну Столтенберга за время войны.
Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что очевидно, что Украина будет в НАТО, потому что «уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины».