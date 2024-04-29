«Это очень по-лукашистски» 1 29.04.2024, 15:32

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В одном из беднейших районов Беларуси за долги забирают технику у колхозов.

В Шарковщицком районе Витебщены за долги выставили на торги сельхозтехнику колхозов «Жвиранка», «Доваторский», «Городец». Торги проходят так «успешно», что на некоторые единицы техники цена снижена вдвое.

Учитывая, что это действо происходит в разгар весенних работ, не понятно, как будут выполняться задачи самозванца по росту сельхозпроизводства, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Шарковщина – образцовая жертва деятельности «крепких» хозяйственников. Шарковецкий район полностью зависит от сельхозпроизводства. Имеет только два завода, которые тоже перерабатывают сельхозпродукцию.

С десятых годов постоянно входит в число самых бедных районов Беларуси. В 23-м занял второе место с конца. Население района с 1996 года сократилось почти вдвое.

Забрать у людей последнюю возможность зарабатывать – это очень по-лукашистски.