закрыть
30 апреля 2024, вторник, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске отключили отопление

1
  • 29.04.2024, 23:37
В Минске отключили отопление

Теперь точно весна.

В понедельник, 29 апреля в Минске завершился отопительный сезон для всех категорий потребителей, сообщили в Мингорисполкоме.

Такое решение приняли с учетом потепления и благоприятного прогноза погоды. Батареи грели в городе с октября.

Вторит столице и Гомель: там 29 апреля перестали топить в жилых домах и общежитиях, общегородских банях, театрах, учреждениях образования, за исключением школ и детсадов, сообщил глава местного горисполкома Владимир Привалов.

Напомним, отопление у потребителей социальной сферы (в детских садах, больницах, школах) отключается при среднесуточной температуре +10°C в течение трех дней (и при благоприятном дальнейшем прогнозе погоды), а в жилфонде – при +8°C.

Примечательно, что в начале апреля эти условия были выполнены, в ряде областей тепло подавать перестали. Но капризная белорусская погода всех переиграла – и батареи начали греть снова.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох