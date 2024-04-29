В Минске отключили отопление

В Минске отключили отопление1
- 29.04.2024, 23:37
Теперь точно весна.
В понедельник, 29 апреля в Минске завершился отопительный сезон для всех категорий потребителей, сообщили в Мингорисполкоме.
Такое решение приняли с учетом потепления и благоприятного прогноза погоды. Батареи грели в городе с октября.
Вторит столице и Гомель: там 29 апреля перестали топить в жилых домах и общежитиях, общегородских банях, театрах, учреждениях образования, за исключением школ и детсадов, сообщил глава местного горисполкома Владимир Привалов.
Напомним, отопление у потребителей социальной сферы (в детских садах, больницах, школах) отключается при среднесуточной температуре +10°C в течение трех дней (и при благоприятном дальнейшем прогнозе погоды), а в жилфонде – при +8°C.
Примечательно, что в начале апреля эти условия были выполнены, в ряде областей тепло подавать перестали. Но капризная белорусская погода всех переиграла – и батареи начали греть снова.