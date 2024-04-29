Испанию могут исключить из всех футбольных турниров 29.04.2024, 23:59

Дисквалификация может быть распространена на клубы и сборные.

ФИФА и УЕФА могут исключить сборную Испании и все испанские кубы от всех международных соревнований, сообщает издание AS.

По информации источника, причиной данного решения является вмешательство правительства Испании в работу Королевской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что Федерация футбола Испании выразила несогласие с новым законом, касающимся коллективных договоров по продаже телевизионных прав на показ спортивных мероприятий.

Если в ФИФА и УЕФА решат, что политическое вмешательство имеет место, то сборная Испании может быть исключена из Евро-2024 и Олимпиады-2024, клубы из еврокубков, а также Испания лишится права проведения ЧМ-2030.

ФИФА и УЕФА внимательно следят за ситуацией, однако вероятность отстранения оценивается крайне маловероятной.