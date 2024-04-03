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В Гродно открыли «Русский дом»

  • 3.04.2024, 0:44
В Гродно открыли «Русский дом»

Это уже четвертое учреждение такого типа в Беларуси.

2 апреля, в так называемый «день единения Беларуси и России», в Гродно открыли «Русский дом». Это уже четвертое подобное учреждение в Беларуси.

«Русские дома» уже функционируют в Минске, Гомеле и Бресте. Минское учреждение появилось еще в 2010 году.

Созданием «русских домов» занимается Россотрудничество. Эта организация находится под западными санкциями, под ее патронажем собирались подарки для семей в так называемых «ЛНР» и «ДНР», Херсонской и Запорожской областей, а также отправлялись дети в российские города и оккупированный Крым.

Именно за этой организацией закреплена функция открытия центров науки и культуры в белорусских городах, что прописано в так называемом плане России по подчинению Беларуси, который должен быть реализован до 2030 года, о чем стало известно СМИ в начале 2023 года.

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