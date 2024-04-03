NYT: Украина ежемесячно производит по восемь САУ «Богдана» 3.04.2024, 4:44

До полномасштабной войны Украина имела на вооружении только одну «Богдану».

Оборонно-промышленный комплекс Украины производит восемь самоходных артиллерийских установок «Богдана» ежемесячно, сообщает The New York Times.

До полномасштабной войны Украина имела на вооружении только одну Богдану.

В материале отмечается, что за последний год украинская промышленность начала производить втрое больше бронетехники, чем это было до полномасштабной войны. Также, согласно документам украинского правительства, с которыми ознакомились в NYT, в четыре раза увеличилось производство противотанковых ракет.