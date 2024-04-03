Еще одно доказательство паранойи Лукашенко 1 3.04.2024, 8:22

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Диктатор доверяет власть охранникам.

Служба безопасности президента (СБП) занимается охраной первых лиц Беларуси, прежде всего – самого Александра Лукашенко. Вместе с КГБ эта силовая структура является хорошим трамплином для карьерного роста на гражданских должностях.

Кто из бывших охранников правителя теперь на важных постах? Об этом пишет «Салiдарнасць».

Николай Шкред

Самый недавний пример награждения охранника Лукашенко высокопоставленной должностью. В начале марта бывший замначальника СБП стал первым заместителем управляющего делами диктатора.

Не помешало этому назначению даже то, что в 2008 году в отношении Шкреда возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Что связывает бывшего охранника с экономикой – не сообщается.

Вадим Синявский

Согласно официальной биографии, Синявский работал в СПБ в 2009-2012 годах. Затем он делал карьеру в МВД. В 2021 году Лукашенко решил назначить его главой МЧС.

При Синявском из спасателей продолжили еще более активно делать помощников силовиков. В прошлом году министр заявил, что МЧС завершает вооружение личного состава:

– В настоящий момент мы дополнительно получаем необходимое количество табельного оружия для личного состава, проводим обучение. Хочу сказать, что 98% всего личного состава МЧС прошло обучение владению табельным оружием, мерам безопасности при его использовании.

Николай Латышенок

Латышенок охранял Лукашенко еще с 1995 года. В 2017-м правитель назначил его помощником по общим вопросам. Другими словами, этот человек постоянно рядом с правителем.

В августе 2020-го Лукашенко именно его отправил пообщаться с протестующими у Дворца Независимости. Тогда Латышенок высказал удивление: мол, в стране нормально же живется.

После выяснилось, что у помощника правителя несколько квартир в Минске.

Сергей Ковальчук

Ковальчук проработал в СБП около 15 лет, пока правитель в 2018-м не назначил его министром спорта. То, что бывший охранник Лукашенко весьма поверхностно знает вверенную ему сферу, стало ясно довольно быстро.

Но после 2020-го от Ковальчука требуют не демонстрации высоких спортивных результатов, а репрессий против инакомыслящих спортсменов и менеджеров – в виде увольнений и запрета для них на работу в Беларуси.

Андрей Павлюченко

Павлюченко дослужился до начальника СБП, с этой должности Лукашенко отправил его руководить Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ).

Мария Колесникова вспоминала, что он был в числе силовиков, которые после похищения активистки требовали от нее покинуть Беларусь.

Теперь глава ОАЦ озабочен усилением кибербезопасности режима.

Юрий Назаренко

Назаренко стал замминистра МВД-командующим внутренними войсками в 2019 году. До этого – «руководил штабом СБП».

Вспоминая о событиях 2020 года, он заявил, что в первые дни протестов ему предлагали не выводить войска на улицы. От кого исходило предложение, силовик не уточнил.

Сегодня Назаренко первый замминистра МВД-начальник милиции общественной безопасности.