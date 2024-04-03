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Путин рассказал о развале России и зачем-то вспомнил Гитлера и Наполеона

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  • 3.04.2024, 8:28
  • 3,724
Путин рассказал о развале России и зачем-то вспомнил Гитлера и Наполеона

Новый «урок истории».

Путин заявил, что геополитические недоброжелатели России хотят реванша «за неудачные походы Наполеона и Гитлера».

На коллегии МВД он сказал, что страна находится в сложном историческом периоде.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, доразвалить ее ядро, Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам», - сказал он.

По словам Путина, «кто-то» посчитал Россию слабым звеном. 

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное», - добавил он.

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