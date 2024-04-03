Журналист пришел в три минских ресторана и высказал претензии к еде: какой была реакция 3.04.2024, 8:35

1,186

Далеко не все шли на конфликт.

Журналисты onliner.by пришли в три минских ресторана и высказали претензии к еде. Публикуем рассказ «тайного гостя».

Точка 1: ресторан

Приходим в заведение в обеденное время, но блюда решаем выбрать не из обеденного меню: все же ему можно сделать скидку по вкусовым качествам. Это скорее топливо для жизни, чем изысканная кухня.

Никогда прежде не смотрели на меню с точки зрения того, к какому блюду будет реалистичнее всего придраться. Глаза бегают, руки потеют, сердце колотится. Быть капризным — та еще работка. Интересно, официант что-нибудь заметил?

В итоге останавливаем свой выбор на салате с курицей и авокадо — продукте непредсказуемом еще больше, чем арбузы. И бинго — план срабатывает! На первый взгляд все выглядит идеально, но, если перевернуть авокадо, оно оказывается слегка подгнившим. Критично? Нет. Но дома эта часть вряд ли попала бы в салат.

— Извините, но, кажется, с авокадо что-то не так.

— К сожалению, вся партия такая. Не могу предложить вам заменить этот салат, авокадо лучше точно не будет. Как и любое другое блюдо с авокадо. Но вы, может быть, выберете другой салат из меню? А этот я уберу из счета.

Вот и все. Никаких споров и повышенных тонов. Авокадо не пришлось отправлять на экспертизу. Видите проблему? Давайте найдем ее решение. Хотя вопрос, почему авокадо, признанный на кухне не слишком качественным, все равно попадает на тарелки, остается открытым.

Точка 2: кафе

В кафе жертвой должны стать кофе и десерт. Хотя больше всего жертву в этот момент напоминают участники эксперимента: после такого поведения придется брать путевку в санаторий. Стыдно.

Из хороших новостей: к кофе легко придраться. Слишком холодный — слишком горячий («В детстве дуть на горячее не учили, что ли?» не вариант), слишком много сливок — слишком мало сливок, слишком горький — вообще без выраженного вкуса. Жаль только, что большинство параметров не поддаются объективной оценке, если вы не участники чемпионата бариста.

При заказе кофе в голове вертится только одна мысль: пожалуйста, несите его как можно медленнее! Приготовьте — и забудьте на барной стойке минуток на десять. Ну бывает же такое! Но, конечно же, кофе несут за столик, как только он приготовлен. План с температурой провален.

Первый глоток — и о чудо! — кофе и правда не самый вкусный в мире. По скромным оценкам любителя, зерна безбожно пережарены. При других обстоятельствах об этом вряд ли было бы решено заявить миру, но в этот раз, аккумулировав все невкусные кофе-паузы, выдаю:

— Девушка, простите, но с кофе явно что-то не так.

— Горчит?

(Интересно: как она предугадала будущую жалобу?)

— Да, очень странный вкус.

Кофе испаряется со стола в то же мгновение. Спустя несколько минут официантка возвращается.

— Бармен сказал, что кофе приготовлен по технологии. Любой другой вид кофе будет с тем же вкусом. Так что можете заказать что-то другое из напитков. А капучино я уберу из счета.

Вау! Концепция «Клиент всегда прав» снова срабатывает. В качестве альтернативы (ироничная перекличка с кофейной альтернативой) заказываю сок. Правда, он не появляется на столе ни через две минуты, ни через пять, ни через десять. Десерт давно съеден всухомятку…

Выясняется, что наша официантка попросила принести сок коллегу, о чем он благополучно забыл. И этот напиток, к сожалению, приходится убрать из чека — снова без возражений или споров.

Точка 3: пиццерия

Олды вспомнят: в «Ералаше» был эпизод, где мальчик продавал в киоске надкусанное печенье со словами «Что в коробке, то и на коробке». На ней как раз был изображен аппетитно надкусанный десерт.

Вдохновившись этим примером, направляемся в пиццерию с красочным меню. Опыт показывает, что внешний вид реальной пиццы редко совпадает с фотографиями — все как в глянцевых журналах. Особенно четко этот принцип раньше работал с морепродуктами: богатая начинка на деле оказывалась весьма скромной.

Возможно, вопрос уже поднимали гости, потому что на картинках изображены самые мелкие креветки из всех возможных. Так что разрыва «ожидание — реальность» случиться не должно. План трещит по швам.

Была не была, заказываем пиццу с опятами. На иллюстрации они лежат так, будто над композицией поработал художник: идеально разложены по всей площади пиццы.

Готовят пиццу максимально быстро — плюсик в карму. Но что по внешнему виду? Сюрприз: приготовлением этого блюда явно руководил хаос. И снова в точку — претензию даже не придется высасывать из пальца. Чтобы понять, что пицца не совпадает с фото, даже не нужно его видеть: все понятно при одном взгляде на блюдо.

— Посмотрите, пожалуйста, почему пицца выглядит совсем не так, как на фото?

— Вес ингредиентов соблюден. Пицца — такое блюдо: нельзя же приготовить две одинаковые. Она каждый раз будет выглядеть по-разному.

В этот раз нам никто не предложил забрать блюдо или поменять его на другое. Возможно, потому что претензия к внешнему виду не так существенна, как ко вкусу. Но вдруг именно эта пицца должна была стать звездой какой-нибудь вечеринки — по аналогии со свадебным тортом. Вопрос остается без ответа. Ситуация разве что подбрасывает новые поводы для размышлений: что важнее — форма или содержание?