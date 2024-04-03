Для владельцев собак в Беларуси вводят масштабные изменения 3.04.2024, 8:42

Опубликован закон.

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликован закон №361-3 от 1 апреля «Об ответственном обращении с животными». Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года. Часть положений будет применяться с 1 января 2026 года.

Действие закона распространяется на следующие категории животных:

животное-компаньон;

животное, используемое в культурной деятельности;

животное, используемое в сфере физической культуры и спорта;

лабораторное животное;

служебное животное;

сельскохозяйственное животное (в части недопущения жестокого обращения с ним);

дикое животное, содержащееся в неволе (в части, не урегулированной актами законодательства об охране и использовании животного мира).

В соответствии с законом, обращение с животными основывается на принципах:

обеспечения прав и законных интересов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

нравственного и гуманного отношения к животным как к существам, способным испытывать чувства и физические страдания;

ответственности владельцев за жизнь и здоровье животных;

обеспечения защиты животных от жестокого обращения с ними и избавления от них.

Владельцы животного имеют право на его содержание в соответствии с требованиями закона. Они могут выгуливать животных на территориях, где это не зпрещено. Владельцы имеют право чипировать животное. На этапе подготовки закона предполагалось введение обязательного чипирования, но от него отказались. Обязательным оно становится только для заводчиков перед отчуждением приплода.

Законом также устанавливаются обязанности владельцев. В частности, они должны при обращении с животными не нарушать права и законные интересы других физлиц и юрлиц. Владельцы обязаны принимать меры, чтобы их животные не наносили вреда жизни и здоровью физлиц, а также имуществу физлиц и юрлиц, госимуществу. Если животное причинило телесные повреждения физлиц, его должны содержать изолированно до установления отсутствия заразной болезни.

Владельцы животных также должны не допускать их купания в водных объектах вблизи мест массового отдыха и незамедлительно убирать продукты жизнедеятельности животного.

В случае отказа от животного собственник должен передать его пункт содержания, приют, представителям зоозащитной организации или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

Собственников собак, требующих особой ответственности владельцев, опасных собак должны проходить специальные курсы с получением удостоверения в течение трех месяцев с момента приобретения собаки. Переходными положениями закона предусмотрено, что собственники таких собак, приобретшие их до 1 января 2025 года должны будут пройти курсы до 1 июля 2025 года.

Животных-компаньонов не допускается содержать в подъездах, подвалах, на чердаках и в иных вспомогательных помещениях жилых домов. Их нельзя выпускать из квартир многоквартирных жилых домов без сопровождения владельцев. Кроме того, не допускается приводить или приносить животных-компаньонов (за исключением собак-поводырей) в:

торговые объекты, в которых осуществляется розничная торговля продовольственными товарами;

в торговые объекты, помимо указанных в абзаце втором настоящей части (за исключением зоомагазинов);

в объекты общественного питания (за исключением нестационарных объектов общественного питания);

в объекты бытового и социального обслуживания населения;

в объекты культурной инфраструктуры;

в учреждения образования;

в организации здравоохранения;

в организации физической культуры и спорта;

на животноводческие объекты;

на территорию физкультурно-спортивных сооружений;

в иные объекты, владельцы которых установили запрет на их посещение с животными-компаньонами.

При этом оговаривается, что владельцы магазинов, не торгующих продовольствием, объектов общепита, объектов бытового и социального обслуживания населения могут установить иной порядок посещения их с животными.

Под животным-компаньном в законе понимается «животное, к которому человек испытывает привязанность и которое он содержит в домашних условиях для удовлетворения эстетических потребностей и потребности в общении, а также собака-поводырь, охотничья собака и ловчая птица».

В документе оговариваются ограничения при обращении с лабораторными животными, животными в сфере культуры и другими категориями животных.

Законом также запрещается продажа животных физлицам, не достигшим 18 лет без согласия их родителей, опекунов или попечителей. Исключение сделано для лиц, которые приобрели дееспособность в полном объеме в результате эмансипации или вступления в брак до достижения 18 лет. Животных не смогут приобрести люди, которых привлекали к административной или уголовной ответственности по статьям за жестокое обращение с животными. Кроме того, нельзя будет приобрести животных, включенных в перечень Минприроды. Речь идет о видах, запрещенных к содержанию и разведению в жилых домах, квартирах, на дачах и др.

Законом предусмотрены временное ограничение права собственности и временное изъятие животных в случае нарушений.

Документом прописываются и требования к условиям содержания животных. «Место постоянного нахождения животного-компаньона должно быть оснащено и оборудовано таким образом, чтобы обеспечить ему необходимые пространство, температурно-влажностный режим, естественную освещенность, воздухообмен, а также удовлетворение его потребностей в пище, воде, отдыхе и иных физиологических потребностей, в том числе выражающихся в двигательной активности и отправлении естественных надобностей», — говорится в законе.

Совет министров будет определять:

перечень подлежащих регистрации животных-компаньонов и порядок их регистрации;

порядок содержания в домашних условиях животных-компаньонов (собак, кошек);

порядок выгула собак;

перечень пород собак, требующих особой ответственности владельца;

порядок прохождения специальных курсов по содержанию (уходу) собак, требующих особой ответственности владельца, опасных собак, а также форму удостоверения, выдаваемого по результатам прохождения специальных курсов;

порядок (в том числе сроки) содержания животных в пунктах содержания;

порядок отлова безнадзорных животных;

размер и порядок возмещения расходов на отлов и содержание животных, а также на оказание им ветеринарных услуг в пунктах содержания и приютах;

порядок чипирования животных;

порядок изъятия животного у владельца и передачи в приют или иным лицам, к которым перешло право собственности (владения) на это животное;

порядок вынесения и исполнения решения о временном ограничении права собственности на животное (далее – ограничительное предписание), а также его форму;

порядок вынесения и исполнения решения о временном изъятии животного, а также его форму;

порядок разведения (в том числе ограничения по количеству) животных-компаньонов (собак, кошек) заводчиками;

уполномоченные государственные органы и их компетенцию в области обращения с животными;

Также в законе определены полномочия местных советов и исполнительных органов.