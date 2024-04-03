Недалеко от Минска продают стильный А-дом с сауной и пятью спальнями 2 3.04.2024, 9:46

2,676

Что по цене?

В 23 километрах от Минска продается весьма необычный дом: выглядит как модный каркасник в стиле А-фрейм, но это капитальное строение из блоков с цокольным и мансардным этажами, сауной, бильярдной, 5 спальнями и санузлами на каждом уровне. Добавьте стильный интерьер и богатое инженерное оснащение — и цена строения выглядит вполне обоснованно, пишет realt.by.

Деревня Войровка небольшая, всего несколько улиц. Рядом протекает Птичь, за рекой — лес. До Минска добираться удобно по Слуцкой трассе. Дом расположен рядом с местным небольшим водохранилищем.

Архитектура строения необычная, в стиле А-фрейм — его двускатная крыша служит стенами первого и второго этажа. Но это строение имеет особенности — под ним находится полноценный жилой цокольный этаж, стены первого и фронтоны сложены из блоков, утеплены, оштукатурены и покрашены.

На скатах крыши лежит металлопрофиль одинакового со стенами цвета. Панорамное остекление обрамлено рамами бордового цвета. Со стороны двора к дому примыкает терраса с прозрачной крышей.

Общая площадь дома — 205,6 м2. Планировка в нем интересная. У входа встречает прихожая с гардеробной, небольшая комната и санузел.

Проходим далее и попадаем в общее пространство кухни и гостиной с панорамным окном и выходом на террасу. Благодаря тому, что стены примерно до половины высоты этажа вертикальные, пространство помещений используется в полной мере.

Примерно по центру дома находится лестница, по которой можно попасть в цоколь или на мансарду. Стоит отметить, что в интерьере главный отделочный материал — фанера. Полы облицованы плиткой.

На мансардном этаже расположены 4 комнаты и туалет.

Спускаемся в цоколь. Здесь расположены сауна с зоной отдыха и мини-кухней, бильярдная, техпомещение с инженерным оборудованием, санузел с душевой, подсобное помещение.

Отапливается дом электрокотлом (электричество считается по льготному тарифу). Имеется приточно-вытяжная вентустановка и станция очистки воды из собственной скважины.

Участок 10 соток благоустроен, огорожен. Имеется большая беседка с кирпичной печью-барбекю, летней кухней, к которой подведен водопровод. Есть еще и постройка для хранения хозяйственного инвентаря.

Въезд во двор дома оборудован электрическими откатными воротами, площадка перед домом выложена тротуарной плиткой, где можно припарковать до 5 автомобилей.

По периметру дома выведены камеры наблюдения.

Стоимость же этого дома 160 000 долларов.