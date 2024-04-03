Politico: Формат Рамштайн может перейти под контроль НАТО 3.04.2024, 9:49

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Это позволит государствам-членам Альянса иметь больше влияния.

Страны Запада рассматривают возможность передачи контроля над Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая известна как формат Рамштайн, в НАТО. Это произойдет, если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Об этом сообщило Politico, ссылаясь на трех европейских и одного американского чиновника. Обсуждение постепенного перехода формата Рамштайн под контроль НАТО, вероятно, обсудят на встрече министров иностранных дел Альянса в Брюсселе 3-4 апреля. Однако окончательное решение будут принимать только в июле - на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне.

Как отмечается, подобное изменение позволило бы государствам-членам Альянса иметь больше влияния, если Трамп станет президентом и будет выступать против поставок оружия Украине.

«Подчинение этого проекта НАТО определенным образом изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не справиться с этой задачей, или же не справиться со своим собственным финансированием», - пояснил Джим Таунсенд, бывший сотрудник Пентагона и НАТО.

Сейчас обсуждения по переходу группы под контроль НАТО проводятся на высоком уровне с целью официального подтверждения поддержки Киева со стороны Европы и Альянса. В перспективе это сделает формат Рамштайн более устойчивым.