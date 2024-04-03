«Беларуская выведка»: «Почетные консулы» помогают лукашенковской агентуре в ЕС 5 3.04.2024, 10:00

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И выполняют ряд других разведывательных функций.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что трафик в интересах спецслужб с территории Беларуси в ЕС и обратно (перемещение через границу носителей чувствительной информации, элементов особой микроэлектроники, поддержание связи с агентурой и другие разведывательные функции) осуществляется белорусскими «почетными консулами» и членами их семей.

Наличие выданных МИД РБ дипломатических паспортов, а порой просто белорусских красных дипномеров серии СС, позволяет данным субъектам беспрепятственно пересекать без досмотра границу ЕС и, пользуясь дипломатическим прикрытием, выполнять «поручения» белорусских спецслужб.

«Нам достоверно известно, что лица, номинирующиеся на должности почетных консулов в Беларуси, кроме процедуры согласования в МИД, проходят спецпроверку и согласование в КГБ. Напомним, что речь идет только о гражданах РБ, умело использующих предоставленную дипломатическую «крышу». В настоящее время 100% почетных консулов прошли заново «оперативную проверку» и переаттестацию КГБ и выразили желание «помогать стране». Речь идет о сотнях «дипломатов», осуществляющих регулярное передвижение на автотранспорте через литовскую или польскую границы в личных целях, при этом выполняя некоторые отдельные поручения для КГБ.

Многие из них успешно постоянно проживают на территории ЕС, выполняя работу на КГБ на профессиональной основе (под официальным прикрытием) ввиду недостатка дипломатов в белорусских посольствах и консульствах в ЕС», — пишет Telegram-канал