МЧС показало «профилактическое» видео со сценой «воспитания ремнем» 4 3.04.2024, 10:04

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Белорусы отреагировали неоднозначно.

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало профилактическое видео в своем аккаунте в TikTok, посвященное пожарной безопасности.

Действие происходит в квартире с «нерадивыми родителями», которые курят в постели, оставляют заряжаться телефон на ночь и спички на столе. Все возможные последствия этого в ролике предотвращает бдительный спасатель. Однако последняя сцена вызвала неоднозначную реакцию. На кадрах отец семейства пытается выбросить горящий окурок с балкона, но сотрудник МЧС успевает его остановить, а затем решает «воспитать» его ремнем, пишет zerkalo.io.

Некоторых это не смутило, и они посчитали, что это «креативно». Тем временем несколько пользователей в комментариях написали, что концовка их «убила».

Добавим, что психологи уже давно и неоднократно заявляют, что «воспитание ремнем» неприемлемо, вредно и опасно. Кроме того, физические наказания не работают в долгосрочной перспективе и запрещены в разных странах мира, как и любое насилие.

Еще одна сцена, которая вызвала резонанс — это уснувшая во время зарядки телефона мать семейства. Спасатель разбудил ее и пояснил, что нельзя оставлять гаджет, включенный в розетку, без присмотра.

«То есть мне сидеть 3 часа и втыкать на блок зарядки вместо того чтоб спать?», «Ну, с телефонами на зарядке все ок, можно на ночь ставить, главное не под подушку кидать, что бы он охлаждался, т. к быстрая зарядка сильно греет акб», «А я на ночь оставляю телефон на зарядку», «О, у меня буквально неделю назад загорелся провод зарядки в кровати… теперь на ночь вырубаю вообще все из розеток», — поделились пользователи в комментариях.