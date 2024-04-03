Путинская кубышка близка к исчерпанию Эль Мюрид

3.04.2024, 10:01

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Эль Мюрид

Выдавить из населения еще больше становится все проблематичнее.

Путинв очередной раз похвастал небывалыми темпами роста российской экономики, скромно сообщив, что они одни из самых высоких в мире и достигают местами даже 4 процентов. Правда, обычно рост считают в годовом измерении, а путинские 4 процента - это был месячный показатель, но простим эту маленькую слабость. Проблема здесь в другом.

Проблема в том, что при текущей ставке Центробанка в двузначном измерении экономика сама расти не в состоянии. Не бывает так. Ну, если, конечно, ваша страна не называется «Медельинский картель» или на худой конец Венесуэла. При таких ставках кредита хорошо себя чувствовать могут только эксклюзивные отрасли экономики - наркоторговля, к примеру. Или поставка мальчиков любвеобильным папикам. Или что-то, на что бюджет щедро поливает из брандспойта.

Секрет роста вполне известен - военные расходы. Но так как для них нужен источник, то он один - бюджет и имеющиеся запасы.

Бюджет имеет неприятное свойство - его нельзя весь пустить на полезное дело производства снарядов. Нужно еще что-то оставлять на бесполезные мероприятия вроде социальных расходов, ну там медицина-пенсии-наука-образование. Поэтому приходится запускать руку и в запасы. И они тоже не безразмерные. Судя по имеющейся информации, кубышка близка к исчерпанию.

Выдавить из населения еще больше становится все проблематичнее - просто нечего. Причем тут ведь все взаимосвязано - чем меньше денег у людей, тем сильнее сжимается спрос, тем сильнее стагнирует нормальная, невоенная, экономика.

По факту, остается последний способ - девальвация. Его пока не трогают, берегут на черный день. А он неизбежно настанет, когда кубышка опустеет окончательно. Судя по темпам, это будет примерно к концу этого года. А далее придется хоть как начинать печатать. В видимом пространстве это будет выглядеть уже достаточно знакомо - через точечные кризисы вроде куриного, яичного или топливного. Только тогда начнет пропадать сразу много чего, и соответственно, как и с предыдущими кризисами, закончится это кратным повышением цен на дефицитные товары. А затем - и группы товаров, так как кризисы неизбежно станут принимать обвальный характер. С этим мы столкнемся, вероятно, уже где-то через год.

Причем это безудержно оптимистичное предположение, так как могут начать происходить какие-то экстремальные события, не предусмотренные сейчас. Скажем, в этом году обещают эксклюзивную жару летом. С засухой, пожарами и всем тем, что мы любим смотреть, но не участвовать.

Какие-то потери удастся отыграть через запрет экспорта, но нужно понимать, что тогда производители совсем лягут. Плюсом идут неожиданности военного характера. Которые вообще прогнозированию не поддаются. Скажем, по имеющимся данным, только Великобритания с начала этого года уже поставила Украине 2 тысячи готовых дронов и порядка 1000 комплектов для сборки. До конца апреля должны подойти еще примерно полторы тысячи готовых и около 1000 кит-комплектов. Порядка 20 процентов из них - дроны дальнего действия. Статистика неумолима - около 10-15 процентов дальних беспилотников поражают намеченные цели. Вроде немного, но здесь работает закон больших чисел - рано или поздно, но количественные показатели переходят в качественные. И все это бьет не только по самолюбию, но и по экономике, так как атакуются очень важные системообразующие объекты, которых все еще достаточно много, но среди них есть очень важные и особо важные.

В общем, рост экономики, о котором говорит Путин, - это, конечно, хорошо, но нужно понимать, что это за рост и откуда он берется. А вот эту часть власть озвучивать не собирается, так как сразу будут возникать вопросы. На которые ответа, в общем-то, нет.

Эль Мюрид, (Telegram https://t.me/anatoly_nesmiyan/17599)