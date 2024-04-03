Эти атаки скажутся на возможности Кремля продолжать войну Альфред Кох

3.04.2024, 10:26

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Головная боль российских нефтяников.

Прошли два года и тридцать девять дней войны. На фронте ситуация остается практически неизменной, за исключением того, что западнее Авдеевки ВСУ все никак не могу остановить продвижение российских войск. Каждый день они понемногу, но продвигаются вперед. Не стал исключением и сегодняшний день.

Я не военный специалист, не могу сказать, насколько все это серьезно. Пока все эксперты в один голос говорят, что повода для беспокойства нет. Но, также ясно и то, что рано или поздно это продвижение станет серьезной проблемой. Надеюсь, что все же украинцам здесь удастся остановить врага до того, как это случится.

Зеленский подписал, наконец, закон, уменьшающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Нужно заметить, что Верховная Рада проголосовала за него еще 30 мая прошлого года. И все это время он лежал на столе у президента, который все никак не мог решиться его подписать. И вот это случилось. Может, пополнение ВСУ свежими силами пойдет теперь быстрее?

Возобновились украинские атаки на российские НПЗ. Впервые украинские дроны пролетели больше тысячи километров и атаковали цели в Татарстане. Одна атака прошла не совсем успешно и в Елабуге дрон попал в крышу общежития, так и не долетев до завода по производству «Гераней».

А вот в Нижнекамске в результате атаки на НПЗ начался пожар на установке по первичной переработке нефти. Нужно заметить, что это пятый по мощности завод в России и один из самых новых. В результате выведения из строя его мощностей, выработка нефтепродуктов в России снизилась еще на больше, чем 2%. Надолго ли - непонятно. Но на несколько месяцев - это почти наверняка.

Тут еще важно отметить то, что украинцы атакуют не нефтехранилища, что могло бы принести мгновенный эффект, а именно установки по переработке нефти. Это, на мой взгляд, стратегически правильное решение.

Дело в том, что хоть нефтехранилища легче поразить, а эффект от такого попадания чувствуется сразу, но и починить их можно намного быстрее и проще.

В то время как установки по переработке нефти мало того, что стоят бешеных денег и ремонтируются значительно тяжелее и дольше, чем обычные емкости для топлива, но они для своего ремонта требуют еще и импортных запчастей, которые, к тому же, находятся в санкционных списках. И поэтому ремонт таких установок - это большая проблема для российских нефтяников.

Следовательно, такие атаки являются долговременной проблемой для всей российской экономики и имеют не локальный, а серьезный макроэкономический эффект. Если эти атаки будут продолжаться, то падение переработки нефти в России будет носить системный характер и рано или поздно обязательно скажется на способности Путина продолжать эту войну.

Альфред Кох, (Telegram https://t.me/AlfredKoh_1/1511)