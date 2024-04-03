Белорус заплатил много денег за польскую рабочую визу, получил отказ и жалуется на фирму 3 3.04.2024, 10:37

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Но есть нюанс.

Первого апреля парню доставили паспорт из визового центра. Но вместо долгожданной визы он увидел штамп с отказом. Возмутившись, молодой человек написал в фирму, которой заплатил за помощь. В ответ ему отправили плачущие смайлы. Но для отказа была причина.

Свою печальную историю в тиктоке рассказал блогер, подписанный как bazyuchka.

Начиналось все банально: парню была нужна виза, и друзья посоветовали ему фирму, которая занималась помощью в этом вопросе. Он заплатил деньги, фирма сделала свою часть работы, и блогер отдал документы в визовый центр.

Увидев свой паспорт с отказом, блогер написал об этом фирме. Представительница фирмы уточнила, поставили ли в паспорт штамп, и, получив положительный ответ, отправила парню два плачущих смайла.

Парень говорит, что за все заплатил 1000 рублей — из них 600 было конкретно за услуги визовой фирмы.

— Как вы думаете, помогает ли мне фирма как-то в данной ситуации? Нет. Я сижу и читаю форумы в интернете. Что я узнал? Во-первых, моя визовая история по***на. Дай Бог, выбросить паспорт и сделать новый поможет ее восстановить. Во-вторых, можно подать апелляцию, которая стоит евро 60, но не факт, что решение изменится. Можно также не подавать апелляцию, а податься еще раз на польскую национальную рабочую визу. Какова вероятность отказа? Максимальная. Потому что я не знаю, что конкретно им не понравилось. А если буду подаваться на другие визы в другие страны, у меня будет более углубленная проверка. Это как бы не так страшно, но тоже будут смотреть на мой отказ по польской визе.

Блогер уточнил, что отказали ему из-за недействительного приглашения на работу, которое помогла сделать фирма.

Парень говорит, что не планирует дальше ссориться с визовой фирмой, потому что формально она свои обязательства выполнила: помогла с заполнением анкеты и получением приглашения на работу.

Чем же он недоволен? Он считает, что фирма заранее знала, что по польским национальным трудовым визам сейчас большой процент отказов. Но когда блогер обратился за помощью, специалисты фирмы ему об этой ситуации не сообщили и даже сами предложили подавать документы именно на польскую рабочую визу. Обещали, что в этом случае все будет супер.

(«Наша Ніва» https://nashaniva.com/ru/339834) попросила прокомментировать этот кейс мониторинговую группу visastat.me.

— Молодой человек допустил большую ошибку, когда решил сделать свою историю публичной, — комментирует мониторинговая группа. Он признался, что купил приглашение на работу. Какие после этого у него могут быть вопросы, не очень понятно.

Совсем другое дело, когда человеку отказывают в визе под реальные документы реальной поездки. И такие случаи случаются регулярно. Под одни и те же документы в составе группы людей на деловые визы результаты бывают совершенно разные: одному отказ, другому виза на 5 лет.

— В комментариях ему массово рекомендуют сменить паспорт…

— …чтобы попытаться скрыть от консульства факт отказа. Обсуждать эту стратегию не очень этично, потому что это поиск схемы обмануть консула. Известны примеры, когда люди действительно меняли паспорт после отказа в визе и подавались снова. Результат примерно 50 на 50. Нужно понимать, что ваши личные данные в любом случае попадают в базу. Помогает не столько замена паспорта, сколько повторное решение консула.

— Есть ли смысл в апелляции?

— Вопрос надо ставить так: можно ли подать апелляцию? Да, можно. Но если вы спросите о статистике после этой процедуры, то в большинстве случаев апелляция не приносит ожидаемый результат, но попробовать можно.