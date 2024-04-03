Байден провел «откровенный и конструктивный» телефонный разговор с Си 3.04.2024, 11:04

Что обсуждали.

Телефонный разговор Джозефа Байдена и Си Цзиньпина состоялся вчера утром, 2 апреля. Президент США затронул в разговоре такие темы как борьба с наркоторговлей, конфликт на Ближнем Востоке, ядерная программа КНДР и помощь КНР России в войне против Украины.

Американские чиновники заявили, что телефонный разговор имел целью не дискутировать, а проверить лидера Китая, информирует ресурс CNN.

Байден хотел добиться этим разговором конкретных результатов. По словам Джона Кирби, разговор был «откровенный и конструктивный». Была затронута тематика несправедливой торговой политики и неправомерного задержания граждан США в Китае.

Сам же телефонный разговор состоялся на фоне будущей поездки главы Минфинансов и Госдепа США в Пекин. Оба американских чиновника уже были в Китае в 2023 году, чтобы наладить отношения между странами.

С лета 2023 года Байден и Си пытаются свести до минимума любые конфликтные ситуации между США и КНР.

Инициатором вчерашнего телефонного разговора стал Байден. Он хотел прояснить ситуацию относительно агрессии КНР в Тихоокеанском регионе и Тайване.

Вашингтон призвал Пекин обуздать корабли береговой охраны, которые обстреливают из водометов торговые корабли из Филиппин.

Си заявил, что Тайвань – это первая «красная линия», которую нельзя пересекать в отношениях между США и КНР. Однако Байден заявил, что если Китай силой попытается присоединить Тайвань, то Вашингтон будет на стороне Тайбэя.

Раскритиковал Си и санкции, которые США вводят против экономики Китая.

Обсудили лидеры стран и TikTok. В Вашингтоне возмущены тем фактом, что компанией владеет Китай, который не собирается продавать ее в частные руки.

В телефонном разговоре Байден дал понять Си, что Пекин не должен помогать РФ восстанавливать ее военно-промышленную базу. После введения санкций со стороны Запада Кремль ищет возможность найти окно, одно из которых – Китай.

Обсудили и события в Красном море. Глава Белого дома призвал Си обуздать хуситов.