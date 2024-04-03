Кадыров решил похвалить систему ПВО РФ, но что-то пошло не так 3.04.2024, 11:16

3,896

Заявление прозвучало на фоне целого ряда феерических провалов российской ПВО.

Марионетка кремлевского режима в оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров решил похвалить систему противовоздушной обороны РФ, утверждая, что она якобы способна уничтожить тысячи самолетов противника «нажатием одной кнопки».

Как пишет nv.ua, такое заявление он сделал в эфире местного пропагандистского телеканала «Грозный» на фоне целого ряда феерических провалов российской ПВО, оказавшейся неспособной защитить свои военные и стратегические объекты и регулярно сбивающей собственную авиацию.

«Если одновременно на нашу территорию вторгнутся 5000 самолетов, они собьют их всех нажатием одной кнопки. Такие у них возможности. Настольно мощные у нас ПВО», — заверил чеченский диктатор.

Еще более нелепо хвастовство Кадырова выглядит после успешной атаки дальнобойного беспилотника-камикадзе на завод по производству иранских шахедов в Елабухе республики Татарстан, который находится на расстоянии в более чем 1000 километров от украинской границы.