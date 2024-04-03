«А как будут искать работников? Из ЛТП?» 5 3.04.2024, 11:13

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Белоруска забеспокоилась из-за могильника ядерных отходов.

В СМИ появилась новость о могильнике ядерных отходов в Беларуси, пишет читательница сайта Charter97.org:

— Вспомнилось мне, как во время строительства АЭС белорусов уверяли, что могильник будет находиться на бескрайних просторах России, где-нибудь далеко за Уралом. И вот теперь имеем, что имеем.

Станцию построили на самой чистой территории Беларуси, мне, как простому человеку, кажется, лишь бы ближе к границе с Литвой. Кажется, расположение станции диктовалось из Москвы. Станцию вводили в эксплуатацию с многочисленными нарушениями и остановками.

Главное же построить, никто не позаботился о том, куда девать лишнюю электроэнергию. В банке же ее не законсервируешь. И вот в нашу деревню на 10 домов, половина из которых пустые, ведут кабель, и мотивируют пенсионеров устанавливать электрические котлы. Электроэнергия же для них стоит дешево.

Наш сосед за месяц платит только 50 рублей за отопление электричеством. Жизнь как в сказке. Сосед очень доволен наличием электростанции, ведь дрова ему таскать не надо. Судьба последующих поколений его мало волнует. Где-то же закапают эти отходы.

И тут встает вопрос могильника. Где же его строить? И лукашисты предлагают соорудить его в зоне отчуждения. Да, строить и работать на том могильнике будут, конечно же, не Коля и не Виктор Лукашенко, а простые белорусы, которым после строительства выпишут билет на тот свет, ну и одарят родных медалями. А как будут искать работников на этот могильник? Видимо, будут направлять из ЛТП или отправлять заключенных.

Выгоды никакой, лишь бы напакостить. Всем и везде.

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