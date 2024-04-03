Егор Шарангович повторил снайперский рекорд Михаила Грабовского в НХЛ 3.04.2024, 11:33

1,482

Егор Шарангович

Историческое достижение.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович в матче с «Анахаймом» забросил свою 29-ю шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, пишет «Прессбол».

Тем самым он повторил всебелорусский снайперский рекорд, который 13 лет назад установил Михаил Грабовский. В чемпионате-2010/11 он отметился 29 голами в форме «Торонто Мэйпл Лифс».

Однако гол Шаранговича не спас «Калгари» от 6-го поражения в 7 последних матчах.

«Калгари» уступил со счетом 3:5.

Минчанин отыграл 17 минут 50 секунд, реализовал один из трех бросков в створ ворот и совершил один перехват при показателе полезности «-1». Теперь у него 54 (29+25) очка в сезоне и 160 (82+78) — за карьеру в НХЛ.