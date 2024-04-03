В агрогородке Урицкое под Гомелем частично обрушилась стена пятиэтажки 5 3.04.2024, 11:46

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Людей решили не эвакуировать.

В агрогородке Урицкое (это в Гомельской области) обрушилась часть стены жилой пятиэтажки. Это подтвердили в областном управлении МЧС. Инцидент произошел накануне вечером. Обрушилась стена трехподъездного дома. Он был построен 10 лет назад — в 2014 году. В доме 60 квартир, где проживают 180 человек. Дом электрифицирован и газифицирован.

В МЧС говорят, что «произошло обрушение утеплителя, выполненного из газосиликатных блоков». Площадь обрушения составила 200 кв м. «Видимых нарушений целостности несущих конструкций не наблюдалось», — утверждают в ведомстве.

БелТА пишет, что никто не пострадал. Спасатели оградили место обрушения, но людей решили не эвакуировать. Им напомнили о мерах безопасности. Ресурс «Флагшток» пишет, что обрушение произошло из-за сильного ветра. Он также утверждает, что по фасаду пошли трещины. Ранее этот дом считался аварийным. Из-за непогоды Урицкое вчера осталось и без электричества.