Эксперт: Крымский мост важно уничтожить вовремя 1 3.04.2024, 11:50

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До того, как РФ успеет построить новую железнодорожную ветку.

Кремлю жизненно необходимо наладить транспортировку грузов военного назначения. И Крымский (Керченский) мост пока выполняет одну из главных логистических функций для оккупантов. Его важно уничтожить, пока Россия не построит новую ветку железнодорожного полотна, что по их задумке должна соединить Ростов-на-Дону и Таганрог с оккупированными российской армией Мариуполем, Бердянском, Мелитополем, Джанкоем, Донецком и Волновахой. Об этом FREEДОМ сказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он напомнил, что о планах России строить новую железную дорогу было известно еще в конце ноября — начале декабря 2023 года. Поэтому Украина, по словам Мусиенко, настаивала в просьбах к партнерам на том, что ВСУ очень необходимы ракеты TAURUS либо ракеты Storm Shadow на 450 км, плюс ракеты ATACMS — для того, чтобы иметь возможность уничтожить Крымский мост, сделав его таким, чтобы по нему было невозможно транспортировать различные грузы в оккупированный Крым.

- Пока что мост выполняет главную логистическую функцию с точки зрения доукомплектования и переброски российских войск. Россия сейчас пытается достаточно ускоренно проводить это доукомплектование, ведь они понесли серьезные потери. Поэтому им необходимо восполнить эти потери. И, естественно, логистика играет одну из решающих ролей в этой ситуации. Ввиду этого достаточно важно уничтожить Крымский мост вовремя, пока Россия не построит эту новую ветку железнодорожного полотна, — акцентировал Мусиенко.

Эксперт отметил, что важно и необходимо также наносить удары непосредственно по железнодорожному полотну, препятствуя таким образом поставкам оккупантов. Но, считает он, лучше всего бить по путям через водные преграды, наносить удары по мостам.

- Это самое болезненное, что может быть, потому что это требует достаточно длительного ремонта для восстановления. Уничтожение железнодорожного полотна непосредственно — это тоже действенный путь. Но для того, чтобы это делать, необходимо либо подрывать, закладывая серьезную взрывчатку, либо наносить удары мощными ракетами или еще лучше управляемыми авиабомбами. Тогда это возможно, — пояснил гость эфира.

Еще один способ останавливать логистику российских захватчиков — уничтожать и наносить удары по депо, где могут быть локомотивы, что обслуживают конкретные участки.

- Это тоже то, что можно и необходимо делать. Способы есть. И лучше всего это делать на стадии, пока будет строиться эта железная дорога. Определенные попытки успешные Украина предпринимала. Еще в 2023 году были уничтожены два моста через реку Кальмиус, которые шли по железнодорожной ветке к оккупированному Мариуполю. То есть опыт определенный уже есть. Понятно, что будут над этим работать украинские Силы обороны. Но пока новая ветка только строится, крайне важно было бы иметь возможность наносить удары по Крымскому мосту, пока он играет достаточно серьезную роль для россиян, — отметил эксперт.

Мусиенко также дополнил, что город Ростов-на-Дону достаточно большой логистический узел, через который проходит большое количество российских мобилизованных, которые потом отправляются в Донецкую, Луганскую область и ведут боевые действия наступательные.

- Именно поэтому ветка будет идти к Ростову-на-Дону. И я не удивлюсь, если туда в какой-то момент прилетят дроны и ударят по определенным военным объектам, чтобы в итоге была нарушена логистика оккупантов, — сказал спикер.