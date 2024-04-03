«Люди просто идут по проезжей части, разве это нормально?» 5 3.04.2024, 12:00

3,456

В Минске пешеходов лишили тротуара, их это не смутило.

На минской улице Домашевской, на участке от Кальварийской до Харьковской, убрали тротуар. Просто передвинули ограждение строительной площадки вплотную к проезжей части — и все, «прохода нет». Но пешеходы так не думают — и идут привычным маршрутом прямо по дороге.

— Все это случилось еще на прошлой неделе: прямо при мне забор вдруг стали переставлять поближе к дороге. Причем ни знаков, ни нормального ограждения не сделали, просто какие-то ленточки натянули, пару блоков поставили. А потом это все убрали, просто на забор наклеили бумажки, что прохода нет, и все, — рассказал Onlíner читатель, который часто ходит по тому участку и теперь столкнулся с неожиданным затруднением.

— У меня возникает несколько вопросов. Почему заранее нет предупреждений, что прохода дальше нет? Тот, кто идет в первый раз, оказывается перед фактом, что дальше дороги нет. Да, там появился переход, можно теперь перейти на другую сторону, а потом снова вернуться, если, например, в метро надо или на Кальварийскую. И это, мягко говоря, неудобно.

Посмотрите на фото: люди все равно там идут, но просто по дороге. Ну а раз так, почему бы там какие блоки не поставить, не отдать людям эту первую полосу? Ну или хотя бы нормально предупреждающие знаки и ограждения сделать? Сейчас там просто бардак какой-то. Я так понимаю, так и будет продолжаться до тех пор, пока кого-то не собьют — и сразу все появится, — размышляет пешеход. И признается, что сам тоже идет вдоль забора по дороге. Потому что так ему проще.